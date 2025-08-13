Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Biz hem Kamu İşveren Heyeti'ne hem maliye bürokratlarına hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdikleri teklifleri tekrar gözden geçirmelerini ve mutfakla, çarşıyla, pazarla aynı oranda bu işi görmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:14

Kamuda yaklaşık 4 milyon ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem görüşmeleri hızla ilerliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereleri tamamladıktan sonra ilk resmi teklifini açıkladı.

Sağlık hizmet kolu adına süreci değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, görüşmelerin dar bir takvime sıkıştırıldığını belirterek, “Takvim kağıt üzerinde bir ay gibi görünse de, resmi iş günleri hesaba katıldığında 10-15 güne sığdırılmaya çalışılıyor. Tekliflerin tasnifi ve müzakere süreciyle vakit kaybediliyor” dedi.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

“AYNI PAZARA GİTMİYORLAR”

Doğan, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklifin sahadaki gerçekleri yansıtmadığını savunarak, “Bugünkü teklifte gördük ki hastanedeki hemşireyle Kamu İşveren Heyeti aynı pazardan alışveriş yapmıyor. Paramediklerin, ambulans şoförlerinin ödediği kiralarla onların dikkate aldığı kiralar aynı değil. Gerçek rakamlarla masadaki rakamlar arasında uçurum var” ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

“BİZİM TEKLİFİMİZ SAHADAN GELDİ”

Sağlık-Sen olarak 11 aylık bir çalışmayla taleplerini hazırladıklarını vurgulayan Doğan, “Bizim teklifimiz, çarşının pazarı, mutfağın durumu, memurun cüzdanının röntgeniydi. Acilde çalışan bir hemşirenin sesi bu teklifte duyulmadı” dedi.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

“BİR MEMUR KOLAY YETİŞMİYOR”

Çalışma barışının sağlanması için ücret skalasının dengeli olması gerektiğini belirten Doğan, “İşçi arkadaşımıza verilen zam, hemşireye ya da hekime verilenden yüksek olursa bu vicdanları yaralar. Bir hemşire, hekim ya da öğretmen olmak kolay değil; yıllarca emek ve sınavlarla elde edilen bir unvan. Buna rağmen düşük ücretlere mahkûm edilmek adil değil” şeklinde konuştu.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

“BAKANIMIZ PROFESÖRLÜK BAKIŞIYLA HAREKET ETMELİ”

Doğan, nöbet ücretlerindeki adaletsizliğe de dikkat çekerek, “Bir hemşire ya da profesör 180-200 lira nöbet ücreti alırken, aynı yerde çalışan işçi 430-450 lira alıyorsa bu kabul edilemez. Bakanımızın, siyasetçi kimliğinin yanı sıra profesör unvanıyla da emeğin değerini bilmesini bekliyoruz” dedi.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlık cephesinden tepki: “Teklif tekrar gözden geçirilmeli”

“TEKLİFLER MUTFAĞA UYMALI”

Toplu sözleşmenin yılda iki kez yapıldığını hatırlatan Doğan, “Bu fırsat iyi değerlendirilmeli. Kamu İşveren Heyeti’nden ve ilgili bakanlıklardan, tekliflerini mutfakla, çarşıyla, pazarla uyumlu hale getirmelerini istiyoruz” sözleriyle çağrıda bulundu.

TGRT Haber
