Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti

ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini yukarı revize etti. Daha önce 6.600 puan olarak açıkladığı tahmini 6.800’e çıkaran banka, böylece endeksin son kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 2’lik ek yükseliş potansiyeline işaret etmiş oldu.

ORTA VE UZUN VADEDE 7.200 BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, sadece yıl sonu değil, önümüzdeki dönem için de pozitif senaryolar çiziyor. Banka, 6 aylık getiri tahminini yüzde 5’e, 12 aylık beklentisini ise yüzde 8’e yükseltti. Bu tabloya göre S&P 500’ün orta vadede 7.000 puana, uzun vadede ise 7.200 puana ulaşması öngörülüyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ RÜZGARI

Tahminlerin arkasında ise Fed’in politika değişikliği var. ABD Merkez Bankası, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez faiz indirimi yaparak piyasaya gevşeme sinyali verdi. Geçen haftaki kararda, işsizlik oranındaki artış ve işgücü piyasasındaki zayıflama belirleyici oldu. Uzmanlar, Fed’in ekim ve aralık toplantılarında çeyrek puanlık ek indirimler yapabileceğini söylüyor.

RESESYON KORKULARI AZALDI

Yılın ilk aylarında tablo pek de parlak değildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında duyurduğu “Kurtuluş Günü” tarifeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açmış, birçok kurum S&P 500 hedefini 6.000 puanın altına çekmişti. Ancak tarifelerin geri alınması ve Fed’in güvercin tavrı yatırımcı güvenini toparladı. Resesyon endişeleri yerini yeniden rekor beklentilerine bırakmış görünüyor.