Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti

Fed’in faiz indirimleri ve güçlü şirket kârları Wall Street’te beklentileri yukarı çekti. Banka, endeksin 7.200’e kadar çıkabileceğini öngörüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:27

ABD’nin en büyük bankalarından Goldman Sachs, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini yukarı revize etti. Daha önce 6.600 puan olarak açıkladığı tahmini 6.800’e çıkaran banka, böylece endeksin son kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 2’lik ek yükseliş potansiyeline işaret etmiş oldu.

ORTA VE UZUN VADEDE 7.200 BEKLENTİSİ

, sadece yıl sonu değil, önümüzdeki dönem için de pozitif senaryolar çiziyor. Banka, 6 aylık getiri tahminini yüzde 5’e, 12 aylık beklentisini ise yüzde 8’e yükseltti. Bu tabloya göre S&P 500’ün orta vadede 7.000 puana, uzun vadede ise 7.200 puana ulaşması öngörülüyor.

Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ RÜZGARI

Tahminlerin arkasında ise ’in politika değişikliği var. ABD Merkez Bankası, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez yaparak piyasaya gevşeme sinyali verdi. Geçen haftaki kararda, işsizlik oranındaki artış ve işgücü piyasasındaki zayıflama belirleyici oldu. Uzmanlar, Fed’in ekim ve aralık toplantılarında çeyrek puanlık ek indirimler yapabileceğini söylüyor.

Goldman Sachs S&P 500 hedefini yükseltti

RESESYON KORKULARI AZALDI

Yılın ilk aylarında tablo pek de parlak değildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında duyurduğu “Kurtuluş Günü” tarifeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açmış, birçok kurum S&P 500 hedefini 6.000 puanın altına çekmişti. Ancak tarifelerin geri alınması ve Fed’in güvercin tavrı yatırımcı güvenini toparladı. Resesyon endişeleri yerini yeniden rekor beklentilerine bırakmış görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de
Ünlü yatırımcı BYD’den çekildi: 17 yıllık ortaklık noktalandı
ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#faiz indirimi
#yatırım
#goldman sachs
#hisse senetleri
#S&p 500
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.