Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ünlü yatırımcı BYD’den çekildi: 17 yıllık ortaklık noktalandı

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, 17 yıldır elinde tuttuğu BYD hisselerinden tamamen çıktı. Kararın ardından hisselerde sert düşüş yaşandı.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 10:02

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, haftaya sürpriz bir haberle girdi. ABD basınında yer alan bilgilere göre Berkshire Hathaway, portföyündeki tüm BYD hisselerini satarak bu uzun soluklu yatırımı noktaladı.

BORSADA DÜŞÜŞ GETİRDİ

Satış kararının açıklanmasıyla birlikte ’nin Hong Kong ve Çin borsalarındaki hisseleri hızla geriledi. Şirket ise yılın başında, yatırımın değerinin sıfıra indiğini açıklamıştı.

Ünlü yatırımcı BYD’den çekildi: 17 yıllık ortaklık noktalandı

MUNGER’İN TAVSİYESİYLE BAŞLAMIŞTI

Buffett’ın BYD serüveni, 17 yıl önce yakın dostu ve Berkshire Hathaway’in önde gelen isimlerinden Charlie Munger’in önerisiyle başlamıştı. Şirket, 2022 ortalarından itibaren kademeli olarak hisse satışına yönelmiş, geçtiğimiz yıl itibarıyla da BYD’nin tedavüldeki hisselerinin yüzde 5’inden daha azını elinde tutuyordu.

Ünlü yatırımcı BYD’den çekildi: 17 yıllık ortaklık noktalandı

TARİHE GEÇEN KAZANÇ

Berkshire Hathaway’in BYD yatırımı, şirket tarihindeki en kârlı hamlelerden biri olarak anılıyor. Zira Buffett’ın alım yaptığı dönemin ardından BYD hisseleri en yüksek seviyesinde yaklaşık yüzde 4000 değer kazanmıştı.

