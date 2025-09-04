Çinli BYD frene bastı! Yönetimden beklenmedik karar

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, bu yılki satış hedefini yüzde 16 oranında düşürerek 4.6 milyon araca çekti. Sektördeki kaynaklara göre, şirket beş yılın en yavaş yıllık büyümesiyle karşı karşıya ve rekor kıran genişleme döneminin sona eriyor olabileceği yönünde sinyaller veriyor.

SATIŞ HEDEFLERİ ART ARDA REVİZE EDİLDİ

Çin'in en büyük otomobil üreticisi mart ayında analistlere 2025 yılı için 5.5 milyon araç satışı hedeflediğini bildirmişti. Ancak son aylarda bu hedef şirket içinde defalarca aşağı çekildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre, son olarak geçen ay şirkete ve belirli tedarikçilere en az 4.6 milyon araçlık yeni bir hedef bildirildi. Piyasa koşullarına bağlı olarak ikinci bir revize yapılabileceği de belirtildi.

Kaynaklar, düşüşün temel nedenini açıklamazken, BYD'nin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakipleriyle artan rekabetin baskısını hissettiği için bu kararı aldığını sözlerine ekledi. Geçen hafta BYD, üç yılı aşkın süredir ilk kez çeyreklik kârında yüzde 30'luk düşüş bildirmişti.

Yeni hedef, geçen yılki satışlara göre sadece yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor ve bu, 2020'den bu yana en yavaş yıllık büyüme olacak. Bu yılın ilk sekiz ayında BYD, 5,5 milyon araçlık satış hedefinin yalnızca yüzde 52'sini gerçekleştirebildi.

İÇ PAZARDAKİ REKABET KIZIŞIYOR

Birkaç yıl içinde üretimin büyük kısmını kendi bünyesinde yaparak ve maliyetleri düşük tutarak küresel bir dev haline gelen BYD, şimdi yavaşlama belirtileri gösteriyor. Satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan ana pazarı Çin'de, yıllardır süregelen amansız bir fiyat savaşı yaşanıyor.

Haziran ayında Reuters, BYD'nin Çin fabrikalarında üretimi yavaşlattığını ve kapasite genişlemesini ertelediğini bildirmişti.

Haber ajansının analizine göre, BYD'nin 150 bin yuanın (yaklaşık 21 bin dolar) altındaki ekonomik araç satışları temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 9.6 düştü. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Geely'nin aynı fiyat segmentindeki araç satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 90 artış gösterdi.

Geely yöneticileri ağustos ayındaki toplantılarında, 2025 yılı için yıllık satış hedeflerini 2.71 milyondan 3 milyona çıkardıklarını duyurmuştu. BYD'nin üretimi ise ağustos ayında üst üste ikinci ay daralma yaşayarak, 2020'den bu yana ilk kez art arda aylık düşüş kaydetmiş oldu.