Gram altın yeni rekorunu kırdı! O rakam görüldü

Altın rekora koşmaya devam ediyor. Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. 5 Eylül 2025 cuma günü gram altın 4,757 lirayı görerek rekor tazeledi.

Türkiye saati ile 16.15 itibarıyla gram altın 4,757 liradan işlem görüyor. Gram altında 5 Eylül içerisinde en düşük ve en yüksek altın fiyatları ise 4.689 ile 4.757 TL arasında değişiklik gösterdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı ise 7,808 liradan işlem görüyor.

ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.