TGRT Haber
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gram altın yeni rekorunu kırdı! O rakam görüldü

Güncel altın fiyatları yeni bir rekor görerek güne devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan 5 Eylül 2025 cuma günü gram altın 4,757 liradan işlem görüyor. Peki güncel çeyrek, gram altın ne kadar? İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.09.2025
16:19
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
16:19

Altın rekora koşmaya devam ediyor. Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 692 liradan tamamlamıştı. 5 Eylül 2025 cuma günü 4,757 lirayı görerek rekor tazeledi.

Türkiye saati ile 16.15 itibarıyla gram altın 4,757 liradan işlem görüyor. Gram altında 5 Eylül içerisinde en düşük ve en yüksek ise 4.689 ile 4.757 TL arasında değişiklik gösterdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

fiyatı ise 7,808 liradan işlem görüyor.

ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının () yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#abd ekonomisi
#Ekonomi
