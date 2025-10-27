Menü Kapat
Avatar
Editor
 Safa Keser

HalalBooking, Antalya Turizm Fuarı'nda helal turizmin gücünü gösterdi!

HalalBooking, ATF25’teki katılımıyla helal turizmin yükselen küresel gücünü ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini gözler önüne serdi.

HalalBooking, Antalya Turizm Fuarı’nda helal turizmin gücünü gösterdi!
27.10.2025
27.10.2025
saat ikonu 10:54

Helal turizmin dünya çapındaki öncü platformlarından HalalBooking, bu yıl Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ATF25 Türkiye) yer alarak sektöre güçlü bir mesaj verdi. Şirketin üst düzey yöneticileri, helal turizmin küresel ölçekte hızla büyüyen bir pazar olduğunu vurgulayarak, Türkiye otelleri için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

HalalBooking, Antalya Turizm Fuarı’nda helal turizmin gücünü gösterdi!

Helal turizm fiyata değil, değere dayalı olmalı

HalalBooking COO’su Enver Cebi, fuara katılımlarının amacını şöyle özetledi: “Bu yıl ATF25’e katılmamızın tek nedeni, Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki otellere hızla büyüyen küresel bir pazara nasıl ulaşabileceklerini göstermek. On yılı aşkın süredir seyahat severlerin yaşam tarzlarına en uygun otelleri bulmalarını sağlayan benzersiz bir teknoloji geliştirdik. Helal turizm sadece fiyata değil, değerlere dayalı bir seyahat anlayışıyla büyüyor.”

Cebi, Türkiye ve özellikle Antalya bölgesine yönelik talebin her yıl artış gösterdiğini belirterek, helal turizmin artık güçlü ve sürdürülebilir bir ürün haline geldiğini ifade etti.

Pek çok geleneksel otelin gelen misafirler için bir değer sunduğunu belirten Cebi, “Minibardan alkolü kaldırmak, helal menü seçenekleri sunmak ya da spa alanlarında kadınlara özel saatler belirlemek gibi basit adımlar bile fark oluşturabiliyor,” dedi.

HalalBooking olarak ATF’nin sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirten Cebi, bu alandaki gelişmelerin Türkiye turizm ekonomisine doğrudan katkı sağladığını vurguladı: “Bu hizmetleri öne çıkarmak, ülkemiz için daha fazla uluslararası misafir, daha uzun konaklama süreleri ve daha sürdürülebilir bir turizm modeli anlamına geliyor. Otellerin HalalBooking’e kaydolarak küresel pazara erişmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

HalalBooking, Antalya Turizm Fuarı’nda helal turizmin gücünü gösterdi!

Türkiye, helal turizmin önemi fark etti!

Şirketin CMO’su Ufuk Seçgin ise Türkiye turizm sektörünün helal turizmin önemini giderek daha fazla fark ettiğini belirtti. Dünyada Antalya bölgesindeki kadar yüksek standartlara sahip, helal özellikli tatil köylerinin bu kadar yoğunlaştığı başka bir bölge olmadğını belirten Seçgin, ''Türkiye, Müslüman misafirlerin dünya standartlarında tatil deneyimleri yaşamasına olanak tanıyan bu özel sektörden gurur duymalıdır,” dedi.

Seçgin, bu tesislerin misafirlerine helal yiyecek seçenekleri, alkolsüz ortamlar, aile dostu eğlence imkânları ve kadınlara özel alanlar sunarak huzurlu bir tatil deneyimi sağladığını belirtti.

ATF25’te HalalBooking’in standında, otel yöneticileri ve turizm profesyonelleri helal turizm pazarındaki son trendleri ve HalalBooking platformunun sunduğu iş fırsatlarını yakından inceleme şansı bulacak.

HalalBooking, Antalya Turizm Fuarı’nda helal turizmin gücünü gösterdi!

HalalBooking, Capital Mills’ten 5 milyon dolarlık yatırım

Helal turizmin öncü platformu HalalBooking, Hollanda merkezli Capital Mills’ten 5 milyon dolarlık hisse seyreltmeyen aldığını duyurdu. İlk 3 milyon dolarlık kısmı Eylül sonunda alınan yatırımın, gelecek yıl 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Şirket, 2025’in üçüncü çeyreğini 28,8 milyon dolarlık rekor satışla tamamlayarak geçen yıla göre %25 büyüme kaydetti. CEO Elnur Seyidli, yatırımla birlikte uluslararası büyümeyi hızlandıracaklarını ve 2026’da 20–30 milyon dolarlık yeni yatırım turuna hazırlanacaklarını belirtti.

2014’te kurulan HalalBooking, 100’den fazla ülkede 16.000 otelle çalışıyor ve 100.000’den fazla sadık müşteriye sahip. Capital Mills Yönetici Ortağı Barry de Kock, HalalBooking’in “güçlü teknolojisi ve kapsayıcı vizyonuyla seyahat sektöründe yeni standartlar belirlediğini” söyledi.

#antalya
#yatırım
#Türkiye Turizmi
#Helal Turizm
#Halalbooking
#Atf25
#Turizm Sektörü
#Ekonomi
