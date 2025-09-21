Menü Kapat
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajın, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldığını bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 12:43

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda "" prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi, bu yaz 'da hayata geçirildi.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Proje, Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfına bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Projeyle Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Bu kapsamda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

215 TON ATIK TOPLANDI

Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Bu atıkların 160 tonu ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız." ifadesini kullandı.

Halk ücretsiz yararlanacak: 8 plaj 'Sıfır Atık'la yenilendi
#muğla
#çevre
#sıfır atık
#Ekolojisi
#Halk Plajı Projesi
#Deniz Kaplumbağaları
#Kıyı Yönetimi
#Ekonomi
