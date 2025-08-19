Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Halkbank’tan Genel Müdür hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Halkbank, Genel Müdürü’nün Bodrum’da lüks bir doğum günü partisine katıldığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Halkbank'tan Genel Müdür hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
19.08.2025
19.08.2025
saat ikonu 13:28

, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında Genel Müdürü Osman Arslan’ın Bodrum’da bir restoranda lüks bir doğum günü partisine katıldığı iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözcü Gazetesi, Bankamızı ve Bankamız Genel Müdürünü hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürmektedir. Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum’da "lüks doğum günü partisi" iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyettedir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki Halkbank binası yapım işi, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürümüz göreve başlamadan önce sonuçlandırılmıştır. Ayrıca inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74. Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyanınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Türkiye Halk Bankası A.Ş."

#baskın
#halkbank
#Osman Arslan
#Yalan Haber
#Asılsız İddialar
#Ekonomi
