Hazine’den yeni satış: Bono, tahvil ve katılım sertifikası satışa çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Ekim Pazartesi günü 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 7 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak. Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.