Helmann Holding'den 500 bin sosyal konut projesine katkı

1+1 dairelerin 1 milyon 950 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulduğu projede, faizsiz taksit ve hemen tapu avantajı sunuluyor. Son yıllarda artan konut ve kira fiyatlarına çözüm olması amacıyla hükümet tarafından hayata geçirilen projeler bir bir tamamlanırken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi açıklandı.



Proje sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanırken, 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar olacak.



Azalan konut arzına yönelik bu hamlenin ardından orta ve alt gelir gruplarının da ev sahibi olabileceği bir proje de özel sektörden geldi.

Helmann Holding, Ankara Beypazarı’nda alt ve orta gelir grubuna da hitap eden 2 bin 268 dairenin yer aldığı “Helmann Altıntepe” projesini hayata geçirdi.

Yaklaşık çeyrek asırdır sektörde faaliyet gösteren ve gayrimenkul projeleri geliştiren Helmann Holding, son yıllarda azalan konut arzının artırılmasına katkı sunmak için harekete geçti.



Şirket, bu kapsamda başkent Ankara’da 67 bin 42 metrekarelik alanda tam 2 bin 268 dairelik proje hayata geçirdi.

Ankara-İstanbul hattının yükselen yatırım bölgesi olan ve tarihi ve doğasıyla öne çıkan Beypazarı’nda yepyeni bir yaşam sunan projede, toplam 120 bin 150 metrekare inşaat alanı bulunuyor.

Helmann güvencesiyle hayata geçirilen projede yer alan 1+1 daireler sadece 1 milyon 950 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Düşük peşinat, hemen tapu, faizsiz taksitler

Helmann Altıntepe projesi, tüm gelir gruplarına hitap eden ulaşılabilir fiyatlı bir yaşam alanı sunarken, projede “küçük peşinatla hemen tapu sahibi olma ve kalan ödemeleri faizsiz ve kolay taksitlerle yapma” fırsatı bulunuyor.

500 bin lira peşinatla hemen tapu sahibi olma imkanı sunan proje kapsamında kalan tutar için faizsiz 26 ay taksit ve ara ödeme seçenekleri yer alıyor.

Konut, turizm ve ticaret alanlarının ve gelişmiş sosyal donatıların bulunduğu proje, termal suyun yer aldığı bölgede geliştiriliyor.

Projedeki konutlar, inşa edildiği bölgenin avantajları sayesinde yatırımcısına kısa zamanda yüksek kar oranı vadediyor.

Yüksek turizm potansiyeli ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çekiyor

Ankara’nın en fazla turist çeken bölgeleri arasında yer alan ve İstanbul’a en yakın ilçe konumunda bulunan Beypazarı’nda yükselecek Altıntepe, doğanın kalbinde, şehrin karmaşasından uzak bir yaşam vadediyor.

Toprağa, güneşe ve suya yeniden dokunma imkanı sunan projede, doğayla bütünleşmiş bir yaşam alanı yer alıyor.

Helmann Altıntepe, Ankara-İstanbul arasında hayata geçirilecek ve Kuzey Marmara Otoyolunun devamı niteliğindeki Orta Anadolu Otoyolu Projesi ile Ankara-Beypazarı Çevre Yolu Projesinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Altıntepe, halihazırda İstanbul’a 3 saat uzaklıkta bulurken, söz konusu otoyolun açılmasıyla bu mesafenin daha da kısalması bekleniyor.

Yüksek getirili kiralama imkanı

Helmann Altıntepe projesi, turizm amaçlı kiralama olarak da tanımlanan “kısa süreli kiralama” imkanına uygun olarak tasarlandı.

İlgili yönetmelikteki tüm şartların karşılandığı proje, bu yönüyle yüksek getiri imkanı da sunuyor.

Yatırımcılar, Helmann’ın bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle yaptığı anlaşma sayesinde normal kiralamanın çok üzerinde kira getirisi kazanabiliyor.

“Küçük birikimlerle büyük bir yaşam kurma imkanı”

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Helmann Altıntepe projesinin insanların sadece ev değil, güvenli bir gelecek sahibi olabilmeleri için tasarlandığını söyledi.

Bu projede, küçük birikimlerle büyük bir yaşam kurmanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Özgün, “500 bin lira peşinatla hemen tapu sahibi olunabiliyor, kalan ödemeler 26 ay boyunca tamamen faizsiz ve kolay taksitlerle yapılabiliyor.” dedi.

Projenin Ankara ve İstanbul’un tam ulaşım hattı üzerinde, Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara-Beypazarı Çevre Yolu’nun kesişim noktasında yer aldığının altını çizen Özgün, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu konum sadece bugünün değil, geleceğin de yatırım değeri anlamına geliyor. Helmann Altıntepe, termal su kaynakları, turizm potansiyeli ve profesyonel kiralama altyapısıyla sadece yaşamak için değil, kazanç sağlamak için de benzersiz bir fırsat sunuyor. Helmann olarak, markalı sosyal konut anlayışını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Bu proje; altın gibi güvenli, tepe gibi değerli, insanların huzurla yaşayacağı bir gelecek vizyonunun ifadesidir.”