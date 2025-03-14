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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Her gün binlerce şikayet! Vatandaşların en çok şikayet ettiği ürün belli oldu: 45 milyon liralık ceza kesildi

Tüketiciler, şikayetlerini CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı başvurular gibi çeşitli kanallar aracılığıyla Ticaret Bakanlığı'na iletmeye devam ediyor. Bakanlığın verilerine göre, geçen yıl en fazla şikayet edilen ürün kategorisi 100 bin 448 başvuru ile ayakkabılar oldu. Ayakkabıyı, kıyafetler ve kredi kartı üyelik ücretleri takip etti.

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Her gün binlerce şikayet! Vatandaşların en çok şikayet ettiği ürün belli oldu: 45 milyon liralık ceza kesildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 13:01

Tüketicilerin haklarını savunmak ve şikayetlerini iletmek için başvurdukları çeşitli platformlar, Ticaret Bakanlığı'na geçen yıl büyük bir yoğunluk yaşattı. CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı başvuru yöntemleriyle yapılan şikayetlerde, en çok ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar gibi konular öne çıktı. 2024'te toplam 146 bin 130 şikayet başvurusu yapıldı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE 755 BİN BAŞVURU

Geçtiğimiz yıl tüketici hakem heyetlerine gelen başvurular da dikkat çekti. 755 bin 997 başvuru arasında 762 bin 100’ü karara bağlanırken, uyuşmazlık konusu ürünlerin değeri 7 milyar lirayı geçti. Ayakkabılar, kıyafetler, kredi kartı üyelik ücretleri ve cep telefonları, en çok şikayet edilen ürünler arasında yer aldı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

2024 yılında yapılan başvurularda en fazla şikayet edilen ürün, 100 bin 448 başvuruyla ayakkabılar oldu. Bu ürün, tüm şikayetlerin %13,2’sini oluşturdu. Ayakkabıyı, kıyafetler (36 bin 800 başvuru), kredi kartı üyelik ücretleri (36 bin 725 başvuru), cep telefonları (30 bin 959 başvuru), mobilyalar (29 bin 846 başvuru) ve internet abonelikleri (28 bin 733 başvuru) takip etti.

4,5 MİLYAR LİRA CEZAYA KARAR VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürerek tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla firmalara yönelik idari para cezaları uygulamayı sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 3,7 milyar liralık cezaya karar verildi. Ayrıca, yanıltıcı reklamlarla ilgili olarak Reklam Kurulu 277,7 milyon lira tutarında ceza verdi.

GÜNLÜK 1000 BAŞVURU YAPILDI

Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi almak ve şikayetlerini iletmek amacıyla başvurdukları "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", her gün yaklaşık 1000 başvuruya cevap veriyor. 2024’te 422 bin 784 başvuruya cevap verilirken, 2025 yılının Şubat ayında ise 75 bin 675 çağrıya dönüş yapıldı.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

Bakanlık, tüketicileri özellikle bazı sektörlerde karşılaşılan haksız ticari uygulamalara karşı uyarıyor. Tatil sektöründe, "ücretsiz tatil kazanma" vaadiyle tüketiciler kandırılabiliyor. Bakanlık, vatandaşları böyle durumlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca, yenilenmiş ürün alırken, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezlerinin listesine bakılması öneriliyor. Yetkisiz firmalar tarafından yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle mağdur olmamak için "www.servis.gov.tr" adresindeki servis bilgi sistemi üzerinden ürünlerin yetkili servis bilgilerine erişilmesi gerektiği belirtiliyor.

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#e-devlet
#e-devlet kapısı
#Ayakkabı
#Bağımlılık
#CIMER
#Ekonomi
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