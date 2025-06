Her gün yeni Tesla! Türkiye'de satış takvimi değişti

Tesla, Türkiye’de artan talep üzerine satış düzenlemesi kararı aldı. 4–31 Temmuz 2025 tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18.30’da araçlar listelenecek. Berlin fabrikası Türkiye’yi öncelikli pazar ilan ederken, ön sipariş ücreti 50 bin TL’den 175 bin TL’ye yükseldi.

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep her geçen gün artıyor. Tesla da bunun farkında olduğu için yeni düzenlemeye gitti. ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'de satışlarını artırmak için düzenleme yaptı. Tesla'nın yaptığı duyuruda satış için listeme tarihleri belirli günler yerine her güne çekildi. Bundan sonraki süreçte 4-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında hafta içi her gün saat 18:30'da listeleme yapılacak.

TÜRKİYE'DE DEV TALEP ARTIŞI

Türkiye'deki talep artışına tepkisiz kalmayan Tesla, Giga Berlin fabrikasında üretilecek Model Y'leri Türkiye'ye gönderecek.

ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ YÜKSELDİ

4 Temmuz 2025'ten itibaren ön sipariş ücreti 50 bin liradan 175 bin liraya yükseldi. Sipariş ücreti kredi kartından çekilmeye devam edecek. Böylece sipariş ücreti yüzde 250 artmış oldu.

AVRUPA SATIŞLARI GERİLEDİ

Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 27,9 gerilerken, bölgede tam elektrikli araç satışları yüzde 27,2 artış gösterdi. ABD'li elektrikli araç üreticisinin yenilenen Model Y'sinin markanın mevcut kötü gidişatını düzeltme belirtileri şimdilik görülmüyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa'da genel otomobil satışları yüzde 1,9 yükseldi. En güçlü büyüme plug-in hibritler ve alternatif yakıtlı araçlardan geldi.

Tesla'nın Avrupa satışları, müşterilerin daha ucuz Çin yapımı elektrikli araçlara yönelmesi ve kısmen CEO Elon Musk'ın politikalarını protesto etmesi nedeniyle art arda beşinci ay da düştü.

Tesla'nın Avrupa pazar payı Mayıs'ta bir önceki yılın yüzde 1,8'inden yüzde 1,2'ye geriledi. ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği bölgesinde Mayıs'ta yeni araç satışları Nisan'daki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 1,11 milyon adete yükseldi.