TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı

Yılın 7 ayında İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu trafiği 93,6 milyonu aşarken, her üç yolcudan ikisi bu ulaşım merkezlerine iniş yaptı.

Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki havalimanlarında yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Ocak-temmuz döneminde yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştirenİstanbul Havalimanı, 7 ayda Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahipulaşım merkezi oldu.

, ocak-temmuz döneminde 9 milyon 953 bin 816 iç hat, 37 milyon 813 dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul Havalimanı'na gelen giden yolcu sayısı 46 milyon 954 bin 629'a ulaştı.

Yine İstanbul'da yer alan SabihaGökçen Havalimanı da aynı dönemde 11 milyon 694 bin 644 iç hat, 14 milyon 809 bin 299 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu havalimanındaki yolcu trafiği 26 milyon 503 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı

ANTALYA DIŞ YOLCU YOĞUNLUĞUYLA ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin en önemliturizm kentlerinden birine hizmet veren da yılın 7 ayında en yoğun üçüncü havalimanı olarak belirlendi. Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'ndan 3 milyon 828 bin 149 iç hat yolcusu geliş gidiş yaptı.

Antik kentleri ve mavi bayraklı plajlarıyla birçok ülkeden turistin tercih ettiği Antalya'nın havalimanı, dış hat yoğunluğuyla da dikkati çekti. Toplam yolcu trafiğinin 20 milyon 179 bin 155 olduğu havalimanında ağırlanan dış hat yolcu sayısı 16 milyon 351 bin 6 oldu.

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki 7 aylık yolcu sayısı 93 milyon 637 bin 727 olarak hesaplandı. Buna göre, söz konusu havalimanları, Türkiye'ye gelen ve gidiş yapan her üç yolcudan ikisini ağırladı.

ETİKETLER
#turizm
#sabiha gökçen havalimanı
#Antalya Havalimanı
#İstanbul Havalimanı
#Dhmİ
#Türkiye Havayolları
#Yolcu Trafiği
#Ekonomi
