Ekonomi
 Safa Keser

IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı

IC İçtaş İnşaat’ın hayata geçirdiği çalışmalarla yenilenen Riyad King Khalid Havalimanı, AirHelp Score 2025 Raporu’nda dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçildi.

22.09.2025
22.09.2025
11:18

Farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türk mühendisliğinin dünyadaki temsilcileri arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, önemli bir başarıya daha imza attı. IC İçtaş İnşaat’ın mühendislik ve yapım işlerini yürüttüğü ’ın başkenti Riyad’da bulunan King Khalid Uluslararası , AirHelp Score 2025 raporunda 200’den fazla havalimanı arasından yolcu deneyiminde 10 üzerinden 8,47 puan alarak dünyanın en iyi havalimanları arasına yerleşti.
IC İçtaş İnşaat’ın uluslararası standartlardaki mühendislik başarısı havalimanını ilk 3’e taşıdı

IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı


IC İçtaş İnşaat’ın Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümler, King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yolcu deneyiminde dünyanın en iyi ilk üçü arasına girmesinde kilit rol oynadı. Altyapı modernizasyonu, hizmet kapsamının genişletilmesi ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ise, havalimanının bu başarıyı tarihinde ilk kez elde etmesini sağlayan temel unsurlar oldu.

Uluslararası King Khalid Havalimanı tam kapasiteyle faaliyete başladığında 170.000 metrekarelik alanda, yılda toplam 14 milyon yolcuya hizmet verecek. Yüksek teknoloji ve ileri mühendislik gerektiren büyük ölçekli projelere odaklanan şirket, Türk mühendisliğinin küresel ölçekteki başarılarını artırmayı hedefliyor.

Raporda binlerce kayıt değerlendirildi

AirHelp tarafından 2015 yılından bu yana her yıl açıklanan AirHelp Score, havalimanlarını zamanında kalkış performansı, hizmet kalitesi ve yolcu geri bildirimleri gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Raporda milyonlarca kaydı ve yolcu değerlendirmesi analiz ediliyor. Bu yıl yapılan ankete, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında havalimanı ziyaretlerini kapsayan 58 ülkeden yaklaşık 13.500 yolcu katıldı.

suudi arabistan
uçuş
havalimanı
King Khalid Uluslararası Havalimanı
Ic İçtaş İnşaat
Türk Mühendisliği
Yolcu Deneyimi
Ekonomi
