İsa Karakaş uyardı: En zor duruma düşen memur emeklileri olacak! En düşük emekli maaşı için taban maaşı açıkladı

08 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:14

En düşük emekli maaşı için açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı zam oranını ve taban maaşı hesapladı. "Son 20 yıl içerisinde memur emeklileri dip yaptı" diyen Karakaş, yıl sonunda emekli sandığına bağlı emeklileri bekleyen kötü senaryoyu açıkladı. Yıl sonunda belirlenecek en düşük emekli maaşı da paylaştı.

Milyonlarca emekli​ maaşlarına gelecek zam​ oranlarını merak ediyor. Emeklilerin maaşlarına, yasal zammın yanında ek iyileştirmeler de bekleyen vatandaşlar gözünü ocak ayına çevirdi. 12 bin 500 liraya eşitlenen en düşük emekli maaşı için SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş, yeni öngörüsünü paylaştı. Karakaş, memur emeklilerini bekleyen tehlikeye de dikkat çekti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN NET SENARYO

2025'in ilk yarısında geçerli olacak emekli enflasyon​ zammı için aramalar hız kazandı. En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için hükümet harekete geçti.12 bin 500 lira olan emekli taban maaşının, yıl sonunda yıllık enflasyon farkı kadar zam alması bekleniyor.

EN AZ MAAŞLARI ARTAN KESİM MEMUR EMEKLİLERİ

En düşük emekli maaşı için beklentilerini paylaşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Şimdi emeklileri ayırmamız lazım. Memur emeklilerinin maaşları farklı bir şekilde artırılıyor. SSK ve Bağkurluların ki farklı güncelleniyor.

Ancak son 20 yıl içerisinde memur emeklileri dip yaptı. En zor duruma düşen, en az maaşları artan kesim memur emekleri oldu. Bunu zaten emekliler yılıyla ilgili internet sitesine baktığınız zaman da görürsünüz. En az faydalanan memur emeklileri.

Maaşları en düşükte eşitlemeye çalışıyorlar ama memur emeklisi en az 9 bin gün 10 bin gün prim ödüyor. Diğer bir kişi 3 bin 600 gün prim ödemiş. Sen bunları eşitliyorsun. 10 bin gün, 12 bin gün prim ödeyen perişan oluyor. Bunların zaten 76-77 yıllık bir sistemi vardı, tıkır tıkır işiyordu. Dolayısıyla bu sistemi niye bozuyorsunuz?

Mesela 2024 Ocak ayında biliyorsunuz bir zam yapıldı. SSK Bağkurluların maaşı düşük kalmıştı enflasyona göre. Ama memurlarınki toplu sözleşmeden dolayı yüzde 49.25'ti. Kıyamet koptu, eşitleme yapalım diye. Eşitleme yapıldı 11.68 puan. Temmuz ayına geldiği zaman ne oldu? Memur emekleri enflasyonun altında ezdirildi. Yüzde 19 civarında bir zam yapıldı. Dolayısıyla memur emeklerine, o SSK banko emeklerine yapılan eşitlemenin yarısı bile çok görüldü ve dolayısıyla şu anda bize gelen çok yoğun e-maillerden, iletilerden memur emekleri adeta küsmüş durumda. İnanılmaz bir serzeniş içerisindeler.

EMEKLİLERİN OCAK ZAMMI KAÇ OLACAK?

Yılbaşına baktığımız zaman memur emekleri yine enflasyonun altında ezilecek onu söyleyelim. Daha 3 aylık veriler açıklanmadı ama memur emeklileri yüzde 10'u geçmeyecek bir zam alacaklar.

SSK ve Bağkur emeklileri ise maksimum ultra maksimum yüzde 14.5 yüzde 15 zam alacak. Bu oranları geçmesi mümkün değil. Yani Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon ne kadar yüksek çıkarsa çıksın maksimum yüzde 15'i bulamayacak.

Memur emeklileri ise enflasyonun altında kalacak yine. Enflasyonun altında ezilecek. Yüzde 10'un altında kalacak.

Şimdi taban maaş​ şu anda 12.500 lira. O taban maaş ne kadar olabilir diye baktığımız zaman hükümetin şöyle bir durumu var;

TABAN MAAŞ 15 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK

Benim tahminim Ocak ayında taban maaş 12.500 liradan maksimum 15.000 lirayı bulabilir. 15.000 üzerinde mümkün değil. Neden? Çünkü maliye verilerini izliyoruz, maliye politikalarını izliyoruz. Yine ekonomi yönetiminin sıkı duruşunu göz önünde bulunduruyoruz. Ve asıl enflasyonla mücadele 2025 yılında olacağı için dolayısıyla taban maaşı 15 bin liranın üzerinde çıkarmayacaklarını düşünüyorum."