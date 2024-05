İŞKUR’da 171 bin işçi, memur ve personel aranıyor! Mühendisten garsona iş çok, çalışan yok

19 May 2024 10:41 - Güncelleme : 19 May 2024 10:49

İŞKUR sanayiden tarıma pek çok sektörde personel arayışına öncülük ediyor. İşverenler çalıştıracak yüzbinlerce işçi arıyor. KPSS şartlı veya şartsız başta kamu kurumları olmak üzere özel kurum, şirket ve kuruluşlara değişik pozisyonlarda 171 bin personel alınacak.

İş arayanların dikkatle takip ettiği İŞKUR ilanları Türkiye genelinde il ve ilçelerde başta belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ve kamu kurumlarına personel temin eden özel şirketlere vasıflı ve vasıfsız işçiler aranıyor.

İŞKUR ARACILIĞIYLA YÜZ BİNLERCE ELEMAN ARANIYOR

Yüzlerce meslek ve iş alanından, ilkokul, ortaokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinde daimi ve geçici olmak üzere Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla yüz binlerce eleman aranıyor. İŞKUR’un dünkü verilerine göre 2 bin 374 farklı meslekte 171 bin 818 eleman aranıyor.

HER YAŞ GRUBU, EĞİTİM DÜZEYİ VE MESLEKTEN ALIM VAR

Personel açığını gidermek isteyen firmalar ve kamu kurumları hem İŞKUR teşviklerinden yararlanmak hem de iş arayanlara kolaylıkla ulaşabilmek için personel alımı ilanlarını İŞKUR online sistem üzerinden yayınlıyor. Yayınlanan iş ilanlarında, her yaş grubu, eğitim düzeyi ve meslekten alımlar gerçekleştiriliyor. İŞKUR ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı bulunuyor.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 8,7’SİNDE AÇIK İŞ VAR

İŞKUR verilerine göre; Türkiye'de 171 bin 818 açık iş sayısı bulunuyor. Aslında rakam geçen hafta 181 bin 264'tü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 4 günde yaklaşık 10 bin kişi İŞKUR'a başvurup çalışmaya başladı. 2024 yılında ise 516 bin 701 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildi. İŞKUR tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7’sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6’ya ulaştığı görüldü. Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde ise makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson (servis elemanı), konfeksiyon işçisi, aşçı, okul öncesi öğretmeni meslekleri ön plana çıktı.

EN FAZLA ELEMAN ARAYAN MESLEKLER BELLİ OLDU

Patronlar Dünyası’nın haberine göre sektörlere bakıldığında ise eğitim, imalat, bilgi ve iletişim alanlarında en çok eleman aranıyor. Eğitimde her 100 iş yerinin 13,6’sında, imalat sektöründe her 100 iş yerinin 16,6’sında, bilgi ve iletişimde de her 100 işyerinin 12’sinde elemana ihtiyaç var. 2-9 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 6,5’inde, 10-19 istihdamlı iş yerlerinin yüzde 17’sinde, 20+ iş yerlerinin yüzde 27,6’sında açık iş ilanları bulunuyor. Araştırma ile işverenlerin en fazla eleman aradığı meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elamanı), satış danışmanı/uzmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı (mig-mag) kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elamanı (pompacı), ark kaynakçısı ve şoför yük taşıma yer aldı.

İşverenler tarafından en fazla yükseköğretim mezunu talep edilen meslekler de netleşti. Buna göre; İngilizce öğretmeni, makine mühendisi, yazılım geliştirici, bilgisayar mühendisi, okul öncesi öğretmeni, yazılım mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, diğer öğretmenler, bankacılık meslek elemanı, müzik öğretmeni ilk 10’da yer aldı.

İNŞAAT İŞÇİSİ, MAKİNECİ VE GARSON BULMAK ZOR

Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, gaz altı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, şoför-yük taşıma ve akaryakıt satış elemanı, çelik kaynakçısı meslekleri bulunuyor. En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında da garson (servis elemanı), kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi.

BAŞVURULAR ONLİNE SİSTEMDEN YAPILABİLİYOR

Kamuya personel alımı ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan binlerce ilana https://www.iskur.gov.tr/ başta olmak üzere, e-Devlet üzerinden online olarak veya ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvuru yapılabiliyor.