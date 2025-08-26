Menü Kapat
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İstanbul taksilerinde yeni dönem! Tarih verildi, işte özellikleri

İstanbul'da taksiler için yeni bir dönem başlıyor. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı ulaşım modelinde 150 taksi için ihale yapılacağını duyurdu. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek.

İstanbul taksilerinde yeni dönem! Tarih verildi, işte özellikleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
21:59
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
21:59

Büyükşehir Belediyesi (), ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. Sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek 150 için ihale süreci başlatıldı. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 Eylül'de ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksinin daha dahil edileceği belirtilerek son başvurunun 1 Eylül olduğunu duyurdu.

İstanbul taksilerinde yeni dönem! Tarih verildi, işte özellikleri

29 YIL BOYUNCA İBB GÜVENCESİYLE TAKSİ PLAKASI OLACAK

Kazananların 29 yıl boyunca İBB güvencesiyle taksi plakasına sahip olacağı kaydedilen açıklamada, yeni sistemde taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı, böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görebileceği, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir modelinin hayata geçeceği ifade edildi.

İstanbul taksilerinde yeni dönem! Tarih verildi, işte özellikleri

YASA DIŞI PLAKA KİRALAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Açıklamada, "Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek. İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor.

Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak" denildi.

