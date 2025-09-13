Menü Kapat
25°
Ekonomi
 | Selahattin Demirel

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde kabul edilen teklifle ücretlerin yüzde 42,60 ila 55,55 oranında artırılmasına karar verildi.

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi.

Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi. Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin 1215 liradan 1800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İŞTE GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ

Ayrıca yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin ise motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy birliğiyle kabul edildi.

