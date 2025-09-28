Menü Kapat
20°
Ekonomi
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 74,8 milyar TL'lik dev darbe

Türkiye'de kaçakçılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlarda 74,8 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 74,8 milyar TL'lik dev darbe
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 12:26

Sınır kapılarında ve gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Gümrüklerde kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla yılın ilk 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ocak-eylül döneminde yapılan operasyon sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarken; ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130’luk yükseliş kaydedildi.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 74,8 milyar TL'lik dev darbe

REKOR İSTANBUL HAVALİMANI'NDA: TAM 31 MİLYAR TL

En fazla değerde kaçak eşyanın yakalandığı noktalar 31,7 milyar lirayla , 11,6 milyar lirayla Gürbulak Kapısı ve 4,1 milyar lirayla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Operasyonlarda en fazla ele geçirilen ürün ise uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 74,8 milyar TL'lik dev darbe

YENİ CİHAZLAR YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLECEK

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla gümrüklü alanlarda farklı tip ve modellerde x-ray tarama sistemleri kullanılıyor. Transmisyon ve geri yansıma teknolojisinin birlikte kullanıldığı mobil x-ray tarama sisteminin de yakın zamanda faaliyete alınması planlanıyor. Bu sistemin yerli imkanlarla üretim süreci sürüyor.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 74,8 milyar TL'lik dev darbe

X-ray teknolojilerinin yanı sıra uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, araç takip sistemleri gibi birçok teknik sistem ve cihaz da adli işlemlere konu olacak unsurların tespit edilebilmesinde önemli rol oynuyor. Gümrük kapılarından geçişlerin kontrolünde kullanılan tarama, araç takip, güvenlik kamera sistemleri ile dedektör köpekler gibi birçok farklı cihaz, sistem ve diğer unsurların sayıları ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.​​​​​​​

