Madde krizine girdi camide dehşet saçtı

Batman merkezde yer alan bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zarar verdi. Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı. Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı.