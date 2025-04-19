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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kıdem tazminatında yeni tartışma! Sözleşme ile 30 gün sınırı aşılabilir mi? İşte merak edilen detaylar

Kıdem tazminatı, her tam yıl için 30 günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak işverenle yapılan sözleşmelerle bu sürenin artırılması mümkün. Peki, bu artış kıdem tazminatında belirlenen tavanı geçebilir mi? Gazeteci Ahmet Kıvanç, işçilerin en çok merak ettiği bu soruyu cevapladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 13:49

Kıdem tazminatı, işçilerin çalışma hayatında en çok önem verdiği haklardan biri. Mevcut yasal düzenlemeye göre, her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, işverenle yapılan bireysel ya da toplu iş sözleşmeleriyle bu sürenin artırılması da mümkün. Peki, sözleşmeyle belirlenen bu artış, kıdem tazminatında geçerli olan tavanı aşabilir mi? Çalışma hayatına dair konuları yakından takip eden gazeteci Ahmet Kıvanç, bu konuda kafalarda oluşan soru işaretlerini cevapladı.

Kıdem tazminatında yeni tartışma! Sözleşme ile 30 gün sınırı aşılabilir mi? İşte merak edilen detaylar

MEVCUT YASAL DÜZENLEME NE DİYOR?

Bir zamanlar emekliliğe adım atan işçiler için kıdem tazminatı, bir evin anahtarı anlamına geliyordu. Günümüzde ise bu tazminat, gençlerin düğün masraflarını karşılamaya dahi zor yetiyor. Kıdem tazminatının alım gücündeki bu ciddi düşüş, mevcut düzenlemelerin işçinin aleyhine işlemesiyle doğrudan ilişkili.

SÖZLEŞMELERLE KIDEM TAZMİNATI SÜRESİ ARTIRILABİLİR Mİ?

Mevzuata göre, bir işçi aynı işverenin bir ya da farklı iş yerlerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Bu süre, toplu ya da bireysel iş sözleşmeleriyle işçi lehine artırılabiliyor ve bazı durumlarda 40 – 45 güne kadar çıkabiliyor. Ancak ne kadar artırılsa da kıdem tazminatının bir üst sınırı var. Bu sınıra "kıdem tazminatı tavanı" deniyor ve bu tavan her yıl güncelleniyor.

Kıdem tazminatında yeni tartışma! Sözleşme ile 30 gün sınırı aşılabilir mi? İşte merak edilen detaylar

1982 ÖNCESİ UYGULAMA İLE BUGÜNKÜ SİSTEM ARASINDAKİ FARK

2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu tavan 46.655,43 TL olarak belirlendi. Oysa 1982 öncesinde kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyordu. Eğer bu sistem bugün geçerli olsaydı, tavan tutarı 195 bin lirayı bulacaktı.

Örneğin brüt maaşı 30.000 TL olan bir işçi, sözleşmesinde 40 gün tazminat öngörülmüşse her yıl için 40.000 TL kıdem tazminatı alabilir. Ancak brüt maaşı 50.000 TL olan bir işçi için aynı sözleşme geçerli olsa da alabileceği maksimum tazminat tavan olan 46.655,43 TL’yi aşamaz. Bu da kıdem tazminatının özellikle yüksek ücretli çalışanlar için giderek daha fazla sınırlandığını gösteriyor.

Kıdem tazminatında yeni tartışma! Sözleşme ile 30 gün sınırı aşılabilir mi? İşte merak edilen detaylar

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; bir işçinin belirli şartlar altında işinden ayrılması durumunda, işveren tarafından geçmiş çalışma süresine karşılık olarak yapılan yasal bir ödemedir. Bu ödeme, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi halinde, taraflar arasında adil bir mali denge kurulmasını amaçlar. Türkiye’de kıdem tazminatına dair esaslar, İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu düzenleme, çalışanların iş yerinde uzun süreli istihdamını teşvik etmek ve haklarını güvence altına almak için önemli bir rol üstlenir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir, kimler alır?
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekir. İşçinin yıllık izin ve tatil süreleri de kıdem hesabına dahil edilir. İşçinin çalıştığı işyeri aynı kalmışsa fakat işveren değişmişse ilk işveren yanındaki dönem de kıdem süresinin hesabına dahil edilir.
ETİKETLER
#kıdem tazminatı
#Ekonomi
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