Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kimya sektörü ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Kimya sektörü, ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat yaparak toplam ihracattan yüzde 12 pay aldı. Sektörün 8 aylık ihracatı 22 milyar dolara yaklaşırken, İKMİB Başkanı Adil Pelister yıl sonu hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kimya sektörü ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 16:55

İhracatçılar Meclisi (TİM)verilerine göre, Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı 21,8 milyar dolar oldu. sektörü ise 2,6 milyar dolarlık ile toplam ihracattan %12 pay aldı ve en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

PELİSTER: “POZİTİF GÖRÜNÜM BEKLENTİMİZİ ARTIRIYOR”

Rakamları değerlendiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, şunları söyledi:

“Ağustos ayında sektörümüz 2,6 milyar dolar ihracat yaptı. Temmuz’un ardından ağustosta da artışın sürmesi, önümüzdeki süreçte pozitif görünüm beklentimizi artırıyor. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Kimya sektörü ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

“YENİ TEŞVİKLER KRİTİK ÖNEMDE”

Pelister, rekabet gücünü korumak için devlet desteklerinin önemine dikkat çekerek, “En çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biriyiz. Daha güçlü ihracat rakamları için yeni teşvikler büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul servisleri için yeni dönem: Bugün başlıyor! Zorunlu olacak
Altın fiyatları için rekor tahmin: Uzman isim 6 bin lira olacağı tarihi verdi!
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#ihracat
#kimya
#İkmİb
#Adil Pelister
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.