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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kiracılar dikkat! Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz: O masraflar ev sahibine ait

Apartmanlarda sık sık tartışma konusu olan bazı giderler, kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Ancak Yargıtay kararları ve Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bu giderlerin bir kısmı doğrudan ev sahibinin sorumluluğunda ve kiracıdan talep edilemez. Peki hangi ödemeler kiracıyı bağlamaz, hangileri ev sahibinin yükümlülüğündedir? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 15:54

yaşamında sıkça karşılaşılan giderler, kiracılar ile ev sahipleri arasında tartışmalara yol açıyor. Özellikle yüksek tutarlı bakım ve yenileme işlemleri gündeme geldiğinde, bu masrafların kimin yükümlülüğünde olduğu sorusu önem kazanıyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu ve içtihatları bu konuda açık bir çerçeve sunuyor. Her gider kalemi kiracının sorumluluğunda değil.

Kiracılar dikkat! Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz: O masraflar ev sahibine ait

HANGİ GİDERLER “DEMİRBAŞ” SAYILIR?

  • Asansör komple yenilemesi
  • Çatı onarımı veya ısı‑su yalıtımı
  • Dış cephe boyası ve mantolama
  • Merkezi kazan, hidrofor, jeneratör gibi tesisat yatırımları

Bu kalemler, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda “ortak alan demirbaş gideri” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla apartmanda kim oturursa otursun, mali yükümlü dairenin maliki, yani ev sahibidir.

Kiracılar dikkat! Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz: O masraflar ev sahibine ait

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NE DİYOR?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun açık hükmüne göre, ortak yerlerin bakımı ve yenilenmesine ilişkin demirbaş giderleri mal sahiplerince ödenir. Kiracıdan böyle bir bedel talep edilmesi, karşısında geçersizdir.

YARGITAY KARARLARI NASIL YOL GÖSTERİYOR?

Yüksek Mahkeme, çok sayıda içtihadında apartman yönetimi ya da ev sahibinin kiracıdan demirbaş gideri istemesini “haksız talep” olarak nitelendiriyor. Kiracının bu tür ödemeleri reddetmesi hukuki bir hak.

Kiracılar dikkat! Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz: O masraflar ev sahibine ait

KİRACI HANGİ GİDERLERİ ÖDER?

Kiracının Sorumlu Olduğu Giderler

  • Temizlik, kapıcı, bahçıvan, güvenlik: Aidatın rutin hizmet kalemleri
  • Daireye ait su, elektrik, doğal gaz: Bireysel tüketim faturaları
  • Kombi ve klima bakımı: Kişisel kullanım alanlarının periyodik bakımı
  • Günlük kullanım veya bireysel tüketim dışındaki hiçbir harcama kiracıya yansıtılamaz.
Kiracılar dikkat! Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz: O masraflar ev sahibine ait

EV SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Apartman yönetimleri, büyük çaplı projeler öncesinde plan ve bütçeyi doğrudan mal sahiplerine bildirmekle yükümlü. Kiracıya yöneltilen haksız talepler, icra takibi başlatılsa bile mal sahibini bağlar; borçlu kabul edilmez.

“SÖZLEŞMEDE YAZSA BİLE ÖDEME YAPMAYIN”

Gayrimenkul hukukçuları, kira sözleşmelerine eklenen “demirbaş giderleri kiracıya aittir” ibaresinin yasal dayanağı olmadığı konusunda uyarıyor. Kanuni hükümler kamu düzenine ilişkin olduğundan, tarafların aksini kararlaştırması geçersiz.

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#Ekonomi
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