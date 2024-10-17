Kirayı elden ödeyen kiracı yandı! Cezası katlandı: En az 5 bin lira en yüksek 20 milyon lira

17 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda kira bedelini elden veren ev sahibi de kiracı da cezaya tabi tutulacak. Kirasını banka ya da PTT aracılığı ile ödemeyene her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Ceza tutarı beş bin liradan az olamayacak, ceza üst sınırı ise 20 milyon liraya kadar yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi​ Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kirayı elden alan ödeyen kiracıya da ceza​ uygulanacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar​ veya PTT​ aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ESKİ UYGULAMA NASILDI?

Eski uygulamada iş yeri kira​ ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Yeni tebliğ ile konut kiralarındaki sınır kaldırıldı. Tüm ödemeler banka ve PTT aracılığı ile yapılacak.

CEZA 5 LİRADAN AZ OLMAYACAK

Eski tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kiracıya da ceza kesilmesinin yolu açıldı.

Elden ödenen kiralarda her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza 5 bin liradan az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu.

20 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı da 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan, "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de 1 Eylül 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ​​​​​​​