KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor: 3 ayın en hızlı çıkışı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 477,6 milyar TL'den 458,5 milyar TL'ye geriledi. Böylece, KKM hesaplarında 16 Mayıs'tan bu yana en büyük çıkış yaşandı. Aynı haftada krediler 20 trilyon 52,8 milyar TL'den 20 trilyon 153,9 milyar TL'ye , mevduat 23 trilyon 354,4 milyar TL'den 23 trilyon 471,9 milyar TL'ye çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Tüketici kredileri 2 trilyon 438,4 milyar TL'den 2 trilyon 454,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 385 milyar TL'den 2 trilyon 360,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 454,6 milyar TL'den 457,8 milyar TL'ye geldi. Veriler 8 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.