Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor: 3 ayın en hızlı çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere 8 Ağustos ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 477,6 milyar TL'den 458,5 milyar TL'ye geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 15:01

Kur korumalı TL ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 477,6 milyar TL'den 458,5 milyar TL'ye geriledi. Böylece, hesaplarında 16 Mayıs'tan bu yana en büyük çıkış yaşandı. Aynı haftada krediler 20 trilyon 52,8 milyar TL'den 20 trilyon 153,9 milyar TL'ye , mevduat 23 trilyon 354,4 milyar TL'den 23 trilyon 471,9 milyar TL'ye çıktı.

KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor: 3 ayın en hızlı çıkışı

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Tüketici kredileri 2 trilyon 438,4 milyar TL'den 2 trilyon 454,5 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kartları 2 trilyon 385 milyar TL'den 2 trilyon 360,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 454,6 milyar TL'den 457,8 milyar TL'ye geldi. Veriler 8 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu araçlar sahibine kaybettirmiyor! İlana koyar koymaz satılıyor: İşte zarar ettirmeyen ikinci el modeller
SGK’dan erken emeklilik fırsatı: Bu mesleklerde çalışanlar yaşadı: 5 yıl daha erken emekli olabilirsiniz
ETİKETLER
#bankacılık
#kkm
#bddk
#kredi
#mevduat
#Türk Lirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.