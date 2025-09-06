Koç Holding'de üst düzey değişiklik

Koç Holding’in Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Burçun İmir atandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre İmir, 15 Eylül itibarıyla yeni görevine başlayacak.

İmir, Kurumsal İletişim Direktörlüğü kapsamında kurumun iletişim stratejilerini geliştirecek. Ayrıca itibar ve marka yönetimi, medya ilişkileri, etkinlikler, sürdürülebilirlik çalışmaları ve ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) politikalarının oluşturulmasına liderlik edecek.

BURÇUN İMİR KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1998’de mezun olan İmir, gazetecilik kariyerine 1995’te Turkish Daily News’te muhabir olarak başladı. 2008’e kadar DPA, CNN International, CNNTÜRK, DHA, BBC Türkçe, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV’de muhabirlik, Orta Doğu Temsilciliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

İmir, 2008-2019 yılları arasında Turkcell’de Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo’da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Allianz Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yaptı. 2019-2021 yıllarında kendi danışmanlık şirketi aracılığıyla sürdürülebilirlik, marka, itibar ve yönetim danışmanlığı hizmetleri verdi. Aynı dönemde DasDas’ta Genel Koordinatörlük yaptı.

2021’de Coca-Cola İçecek’e katılan İmir, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, İmir’in iletişimin farklı alanlarındaki başarılı geçmişine değinerek yeni görevinde başarılar diledi.