20°
Konut kredilerinde düşüş hızlandı: Sektör 2026'da büyük sıçrama bekliyor

Konut kredisi faiz oranları 2,69 seviyesine kadar geriledi. Finans uzmanları ise asıl düşüşün aralık ve ocak ayında yaşanacağını ifade ediyor. Emlak sektörü de satışların ciddi şekilde artacağı görüşünde birleşerek esas ivmenin 2026 ortalarında yakalanacağını belirtiyor.

Konut kredilerinde düşüş hızlandı: Sektör 2026'da büyük sıçrama bekliyor
uzmanları, düşüşleriyle birlikte tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini belirtiyor. , özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkarken, mevduatın cazibesini yitirmesi yatırımcıyı yeniden gayrimenkule çekiyor. Öte yandan tüketici güven endeksinde son üç aydır görülen yükseliş, piyasanın yeniden canlandığının sinyalini veriyor.

Konut kredilerinde düşüş hızlandı: Sektör 2026’da büyük sıçrama bekliyor

KALICI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Ekonomi çevreleri, konut faizlerindeki düşüş eğiliminin aralık 2025 ve ocak 2026’da da süreceğini, asıl rahatlamanın ise 2026’nın ortalarında hissedileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, faizlerdeki iyimser tablo sadece konut satışlarını değil, genel ekonomik hareketliliği de destekleyecek. Faizlerin kalıcı şekilde düşmesi, yeni kampanyalar ve bankaların ortak kredi modelleriyle piyasa yeniden nefes alacak.

Konut kredilerinde düşüş hızlandı: Sektör 2026’da büyük sıçrama bekliyor

Uzmanlara göre, bir konutun inşasıyla başlayan ekonomik döngü, 260 alt sektörde istihdamı ve üretimi tetikleyen bir çarpan etkisi oluşturuyor. Bununla birlikte malzemesinden mobilyaya, beyaz eşyadan lojistiğe kadar uzanan geniş bir üretim zincirinin hareketleneceği düşünülürken, çimento, demir, seramik, cam, boya ve elektrik malzemeleri gibi temel sektörlerde de talep artışı bekleniyor.

