Konut kredilerinde düşüş hızlandı: Sektör 2026’da büyük sıçrama bekliyor

Ekonomi uzmanları, faiz düşüşleriyle birlikte tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini belirtiyor. Konut, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkarken, mevduatın cazibesini yitirmesi yatırımcıyı yeniden gayrimenkule çekiyor. Öte yandan tüketici güven endeksinde son üç aydır görülen yükseliş, piyasanın yeniden canlandığının sinyalini veriyor.

KALICI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Ekonomi çevreleri, konut faizlerindeki düşüş eğiliminin aralık 2025 ve ocak 2026’da da süreceğini, asıl rahatlamanın ise 2026’nın ortalarında hissedileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, faizlerdeki iyimser tablo sadece konut satışlarını değil, genel ekonomik hareketliliği de destekleyecek. Faizlerin kalıcı şekilde düşmesi, yeni kampanyalar ve bankaların ortak kredi modelleriyle piyasa yeniden nefes alacak.

Uzmanlara göre, bir konutun inşasıyla başlayan ekonomik döngü, 260 alt sektörde istihdamı ve üretimi tetikleyen bir çarpan etkisi oluşturuyor. Bununla birlikte inşaat malzemesinden mobilyaya, beyaz eşyadan lojistiğe kadar uzanan geniş bir üretim zincirinin hareketleneceği düşünülürken, çimento, demir, seramik, cam, boya ve elektrik malzemeleri gibi temel sektörlerde de talep artışı bekleniyor.