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 | Bengü Sarıkuş

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede

Kredi ve kredi kartı borçları için getirilen yapılandırma düzenlemesine ilişkin bankalar faizlerin düşük olması nedeniyle açıklama yapmıyor. Borcu olan tüketiciler bankaların kritik açıklamasını bekliyor.

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:04

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bireysel ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde kararını" geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede

10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verildi ve başvurular başladı. Bazı bankalar yaparken bazı bankalar ise kararın "tavsiye niteliğinde" olmasından ötürü aksiyon almadı.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede

KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU OLANLAR UYGULAMAYI BEKLİYOR

Bankalara ya da kredi kartı borcu bulunan kişiler borçlarının yapılandırılması için beklemeye geçti. Bankaların mobil ya da internet bankacılığında yapılandırma sekmelerinin olmaması nedeniyle çağrı merkezlerine yönelen borçlu müşteriler yapılandırmanın olmadığına dair bilgiler aldı.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede

BORÇ KAPAMA KREDİSİ

Bankalar yüzde 3.11 yerine borç kapama kredisi adı altında daha yüksek faizle borçlu kişilere kredi kullandırıyor. Bu da borçlu açısından maliyetleri yükseltiyor. Yüzde 4'ün üzerinde faizlerle borç kapama kredisi sunan bankalar 'nın tavsiye niteliğinde kararını da resmi olarak uygulamaya koymayabiliyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma geldi, bankalar beklemede

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

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ETİKETLER
#bddk
#kredi
#faiz oranı
#kredi kartı
#yapılandırma
#Borç Kapama Kredisi
#Borç Yapılandırması
#Ekonomi
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