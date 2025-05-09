Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kripto varlıklarda yeni dönem! SPK duyurdu: Tüm işlemlere sıkı denetim geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık platformları için rezerv kanıtı denetimlerinde yeni kuralları duyurdu. Aynı denetim şirketiyle en fazla 12 dönem çalışılabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 10:06

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izni başvurularından önce gerçekleştirmeleri gereken rezerv kanıtı denetimi süreçleriyle ilgili yeni ilke ve esaslar belirlediğini duyurdu. Bu kapsamda, denetimlerin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir dizi zorunluluk getirildi.

SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU VE SÜRE KISITLAMALARI

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları arasında her üç aylık denetim dönemi için sözleşme yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sözleşmeler, denetimin yapılacağı dönemin ilk ayı sona ermeden önce imzalanacak. Ayrıca, yıllık olarak topluca da sözleşme yapılabilecek.

Aynı denetim firması, en fazla 12 dönem üst üste aynı platformun rezerv denetimini gerçekleştirebilecek. Denetim sürecinden sorumlu başdenetçiler ise aynı kripto platformu için arka arkaya en fazla 4 dönem görev alabilecek.

Kripto varlıklarda yeni dönem! SPK duyurdu: Tüm işlemlere sıkı denetim geliyor

DENETİM İÇİN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

Rezerv denetimi kapsamında, platformların bilgi sistemleri denetçilerine sunması gereken veriler ayrıntılı olarak belirlendi. Bu veriler arasında:

  • Platformda listelenen kripto varlıklar,
  • Müşteri varlıklarının güncel piyasa değerleri,
  • Kripto varlıkların bulunduğu blok zincir ağları,
  • Saklama yöntemleri ve erişim kontrol sistemleri,
  • Kripto varlıkların tutulduğu cüzdan adresleri yer alacak.

Ayrıca, müşterilere ait nakit bakiye miktarları, platformun kendi varlıkları, çalışılan saklama kuruluşları ve bankalardaki nakit hesap bilgileri de denetim kapsamında değerlendirilecek.

Kripto varlıklarda yeni dönem! SPK duyurdu: Tüm işlemlere sıkı denetim geliyor

DENETİM SÜRECİ VE GİZLİLİK KURALLARI

Rezerv denetimi sürecinde bilgi sistemleri denetçisi, platformun bilgisi dışında rastgele iki tarih seçecek. Seçilen tarihler, denetim tarihinden bir gün öncesine kadar kripto varlık hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmayacak. Bu sayede denetimin sürpriz niteliği korunacak.

Denetçi, platformun sunduğu cüzdan adreslerinin gerçekten platforma ait olup olmadığını doğrulamakla yükümlü olacak ve kullandığı doğrulama yöntemlerini denetim raporuna yazacak.

RAPORLAMA VE TESLİM SÜRECİ

Hazırlanan denetim raporu, denetim döneminin sona ermesini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek. Yönetim kurulu, raporu 15 iş günü içerisinde değerlendirerek SPK'ya iletecek.

Kripto varlıklarda yeni dönem! SPK duyurdu: Tüm işlemlere sıkı denetim geliyor

Rapor, sadece platformun yönetim kurulu ve SPK ile paylaşılacak; üçüncü taraflara açık olmayacak. Raporda, denetimin amacı, kapsamı, kullanılan araç ve yöntemler, görevli denetçilerin kimlik bilgileri ve bu denetimin kaçıncı kez yapıldığı gibi detaylara yer verilecek.

TAM KAPSAMLI REZERV DOĞRULAMA

SPK, platformların müşterilere ait varlıklarının yanı sıra kendi likit rezervlerini de denetim kapsamına aldı. Raporda bu varlıklara ilişkin değerlendirmelere özel bir başlık altında yer verilecek. Denetim, platformun izlediği müşteri varlıklarının yüzde 100'ünün blok zincir üzerindeki karşılıklarıyla doğrulanmasını da zorunlu kılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat
Memur olmak isteyenler dikkat! İşe alımlar başladı: En düşük maaş 44 bin TL

Sıkça Sorulan Sorular

Kripto para mantığı nedir?
Kripto para, dijital veya sanal bir para birimidir ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kriptografi teknolojisini kullanır. Kripto paralar, blockchain teknolojisi adı verilen, işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedildiği ve saklandığı dağıtık bir defterde tutulur.
ETİKETLER
#Kripto Para
#Bitcoin Rezervi
#Kripto Varlıklar
#Kripto Piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.