Kripto varlıklarda yeni dönem! SPK duyurdu: Tüm işlemlere sıkı denetim geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık platformları için rezerv kanıtı denetimlerinde yeni kuralları duyurdu. Aynı denetim şirketiyle en fazla 12 dönem çalışılabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izni başvurularından önce gerçekleştirmeleri gereken rezerv kanıtı denetimi süreçleriyle ilgili yeni ilke ve esaslar belirlediğini duyurdu. Bu kapsamda, denetimlerin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir dizi zorunluluk getirildi.



SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU VE SÜRE KISITLAMALARI

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları arasında her üç aylık denetim dönemi için sözleşme yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sözleşmeler, denetimin yapılacağı dönemin ilk ayı sona ermeden önce imzalanacak. Ayrıca, yıllık olarak topluca da sözleşme yapılabilecek.



Aynı denetim firması, en fazla 12 dönem üst üste aynı platformun rezerv denetimini gerçekleştirebilecek. Denetim sürecinden sorumlu başdenetçiler ise aynı kripto platformu için arka arkaya en fazla 4 dönem görev alabilecek.

DENETİM İÇİN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

Rezerv denetimi kapsamında, platformların bilgi sistemleri denetçilerine sunması gereken veriler ayrıntılı olarak belirlendi. Bu veriler arasında:

Platformda listelenen kripto varlıklar,

Müşteri varlıklarının güncel piyasa değerleri,

Kripto varlıkların bulunduğu blok zincir ağları,

Saklama yöntemleri ve erişim kontrol sistemleri,

Kripto varlıkların tutulduğu cüzdan adresleri yer alacak.

Ayrıca, müşterilere ait nakit bakiye miktarları, platformun kendi varlıkları, çalışılan saklama kuruluşları ve bankalardaki nakit hesap bilgileri de denetim kapsamında değerlendirilecek.

DENETİM SÜRECİ VE GİZLİLİK KURALLARI

Rezerv denetimi sürecinde bilgi sistemleri denetçisi, platformun bilgisi dışında rastgele iki tarih seçecek. Seçilen tarihler, denetim tarihinden bir gün öncesine kadar kripto varlık hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmayacak. Bu sayede denetimin sürpriz niteliği korunacak.



Denetçi, platformun sunduğu cüzdan adreslerinin gerçekten platforma ait olup olmadığını doğrulamakla yükümlü olacak ve kullandığı doğrulama yöntemlerini denetim raporuna yazacak.



RAPORLAMA VE TESLİM SÜRECİ

Hazırlanan denetim raporu, denetim döneminin sona ermesini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek. Yönetim kurulu, raporu 15 iş günü içerisinde değerlendirerek SPK'ya iletecek.

Rapor, sadece platformun yönetim kurulu ve SPK ile paylaşılacak; üçüncü taraflara açık olmayacak. Raporda, denetimin amacı, kapsamı, kullanılan araç ve yöntemler, görevli denetçilerin kimlik bilgileri ve bu denetimin kaçıncı kez yapıldığı gibi detaylara yer verilecek.



TAM KAPSAMLI REZERV DOĞRULAMA

SPK, platformların müşterilere ait varlıklarının yanı sıra kendi likit rezervlerini de denetim kapsamına aldı. Raporda bu varlıklara ilişkin değerlendirmelere özel bir başlık altında yer verilecek. Denetim, platformun izlediği müşteri varlıklarının yüzde 100'ünün blok zincir üzerindeki karşılıklarıyla doğrulanmasını da zorunlu kılıyor.