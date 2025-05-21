Küresel piyasalar yön arayışında! Altın fiyatları yükseldi, borsada dalgalanma sürüyor

ABD’nin mali görünümü, vergi tasarısı ve tarifelerle ilgili belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını azaltıyor. Fed ve IMF yetkilileri enflasyon ve bütçe açıklarına dikkat çekerken, altın fiyatları ve tahvil faizleri yükseldi, borsada dalgalanma sürüyor. İşte küresel piyasaların seyri...

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını azaltıyor. ABD’nin Çin ile yaptığı geçici tarife anlaşmasına rağmen, tarifelerin sürmesi küresel ticaret ve büyüme üzerinde baskı yaratıyor.

Trump, “ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi” olarak tanımladığı tasarıya destek çağrısı yaparken, Fed yetkilileri tarifelerin enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu. IMF’den Gita Gopinath da ABD’nin mali açığının azaltılması gerektiğini vurguladı.

ALTIN YÜKSELİŞE BAŞLADI

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,51’i aşarken, borsalarda düşüş yaşandı. S&P 500 %0,39, Nasdaq %0,38 ve Dow Jones %0,27 değer kaybetti. Tesla hisseleri, Elon Musk’ın açıklamaları sonrası %0,5 yükseldi. Güncel altın fiyatları ise artan belirsizliklerle son üç günde yükselişini sürdürerek 3.315 dolara ulaştı.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları pozitif seyrederken, Rusya'nın Sumi'ye füze saldırısı jeopolitik riskleri artırdı. ECB, ticaret gerilimlerinin finansal istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bütçenin yeni riskler karşısında yetersiz olduğunu söyledi. İngiltere ise İsrail’le serbest ticaret görüşmelerini askıya aldı. Avrupa borsaları genel olarak yükselişle kapandı.

ASYA'DA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Japonya hariç Asya borsalarında pozitif seyir görüldü. Japonya’nın dış ticaret açığı 115,8 milyar yen olurken, Çinli ihracatçılar ABD dışındaki pazarlara yöneliyor. Morgan Stanley, Çin’in 2025-2026 büyüme tahminini yukarı çekti. Kapanışa doğru Japonya düşerken, Güney Kore, Çin ve Hong Kong yükseldi.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBETTİ

BIST 100 endeksi günü %1,60 kayıpla 9.514 puandan kapattı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 38,85 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, BIST 100’de 9.400 ve 9.300’ü destek, 9.600 ve 9.700 puanı direnç olarak izliyor.