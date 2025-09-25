Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık açıklamalar küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

AA
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:11

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler politika yapıcıların işini zorlaştırıyor. Chicago Başkanı Austan Goolsbee gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi.

San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly ise Fed'in politika faizini düşürme kararını tamamen desteklediğini belirterek, bundan sonraki dönemde daha fazla indirim öngördüğünü kaydetti. Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin endişeler küresel piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

Bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri piyasaların odağında bulunurken, bu verinin beklenenden zayıf gelmesinin politika yapıcılara faiz indirimleri konusunda alan sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde seyrediyor. Faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek bulan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 738 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

PETROLDE DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR DA YENİ GÜNE POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. Makroekonomik veri tarafında ABD'de yeni konut satışları ağustosta yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı. Yeni konut satışları bu dönemde Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada merkezli Lithium Americas'ın hisselerinin yüzde 10'una kadarını almayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından şirketin ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 95,8 arttı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin hisseleri ise dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda güçlü finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 2,8 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif seyirle başladı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında da ekonomik aktiviteye ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi. Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

Öte yandan, Başkan Trump'ın NATO topraklarında Rus uçaklarının düşürülmesini savunması ve Ukrayna'nın Rusya ile savaşı kazanma şansı konusunda daha iyimser olmasının ardından savunma hisselerine talep yeniden arttı. Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,24 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık seyirle başladı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ POZİTİF

Asya borsalarında Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın yapay zeka yatırımlarının pozitif etkisiyle Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Öte yandan Japonya'da 40 yıllık tahvil ihalesine 12 aylık ortalamadan daha güçlü talep geldi. Japonya'daki tahvil ihalelerine olan talep, Japonya'daki iktidar partisi liderlik yarışı öncesindeki iç siyasi belirsizliklere rağmen süper uzun vadeli borçlanma konusundaki endişeleri hafifletti.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazandı.

Küresel piyasalarda belirsizlik: Türkiye'nin gözü Beyaz Saray görüşmesinde

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4523'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,4720'ten işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme bugün yakından takip edilecek.

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e, gelecek yıl büyüme öngörüsünü 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamalarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

