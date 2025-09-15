Kurye sektöründe yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu: 74 bin belge, 85 bin taşıt kaydı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurye işletmeciliğine dair yeni dönemin rakamlarını açıkladı. Bakan, “Bugün itibarıyla toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenlendi, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydedildi. Söz konusu belgelerin 72 bin 378’i moto-kuryelere ait” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ YASAL ÇERÇEVEYE KAVUŞTU

15 Mayıs’ta yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle kurye işletmeciliği ilk kez mevzuata dâhil edildi. Böylece hem vatandaşın aldığı hizmet güvence altına alındı hem de kuryeler kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya geçti.

YENİ KURALLAR DEVREDE

Düzenlemeye göre, teslim edilmesi mümkün olmayan adreslere artık gönderi kabul edilmeyecek. Taşıma süresine ilişkin taahhüt verilmesi yasaklanırken, ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde geri iadesi zorunlu olacak. Bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınacak. Ayrıca moto-kuryeler için reflektif yelek kullanımı mecburi hale gelirken, işletmeler çalışanlarına koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİMLİ BAŞVURU

Yetki belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabildiğini belirten Uraloğlu, başvurularda yüzde 5 indirim uygulandığını belirtti. En fazla üç taşıtla hizmet verecek moto-kuryeler için belge ücretinde yüzde 85 indirim sağlanırken, yönetmeliğin çıktığı ilk altı ay içinde başvuranlara bu indirim oranı yüzde 95’e yükseltildi.

Kayıtlı araçların 74 bin 914’ünü motosiklet, 5 bin 703’ünü kamyonet, 3 bin 733’ünü motorlu bisiklet, 177’sini otomobil oluşturdu. Taşıtların yüzde 64,3’ü üç yaşından gençken, en düşük yaş ortalaması 2,3 ile Akdeniz Bölgesi’nde kaydedildi. İç ve Doğu Anadolu’da ise bu ortalama 2,8 oldu.

EN YOĞUN MARMARA, EN AZ TUNCELİ

En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi’nde düzenlendi. Bölgede toplam 40 bin 615 belge ve 46 bin 131 taşıt kaydı yapılırken, İstanbul tek başına 31 bin 970 belge ve 36 bin 476 taşıtla listenin başında yer aldı. En az belgeye sahip il ise yalnızca 13 belge ile Tunceli oldu.