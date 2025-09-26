Menü Kapat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Maximum Kart, Visa iş birliği ile EuroLeague sahalarında!

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum, Avrupa erkekler profesyonel basketbolunun en üst düzey organizasyonu EuroLeague’in 2025-2026 Sezonu için EuroLeague “Resmi Ödeme Partneri” Visa ile iş ortaklığına imza attı.

Maximum Kart, Visa iş birliği ile EuroLeague sahalarında!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
26.09.2025
09:37
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
09:37

İş birliği, Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ve dünyasından isimlerin katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Sezgin Lüle, Samile Mümin, eski profesyonel basketbolcu İbrahim Kutluay ve spor yorumcusu Kaan Kural, Deniz Aksoy moderatörlüğünde ve üzerine sohbet etti.

“Visa ile ortaklığımızın küresel alandaki önemli adımlarından biri”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, toplantıda yaptığı konuşmada, bankanın, bireysel ve toplumsal gelişime önemli katkı sağladığı bilinciyle satrançtan bisiklete, yelkenden tenise uzanan yelpazede sporun değişik branşlarına ve spor etkinliklerine destek verdiğini vurguladı. Ülkemizde spor kültürünün yerleşmesini ve farklı spor dallarının gelişimini önemsediklerini belirten Lüle, şöyle devam etti: “Maximum markamızla desteğimizi artırıyor, sporun günlük yaşamla bütünleşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maximum ile Avrupa erkekler profesyonel basketbolunun zirvesi olan EuroLeague’de Visa ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Visa ile süregelen güçlü ortaklığımızın küresel alandaki önemli adımlarından biri olan bu iş birliğiyle izleyicilerin sahadaki heyecanına ortak olacak, sunduğumuz yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve birçok ilkleri içeren ödeme deneyimlerini, milyonlarca taraftarın nefesini tutarak takip ettiği EuroLeague’e taşıyacağız. EuroLeague’e özel kampanyalar ve etkinliklerle müşterilerimizle daha yoğun etkileşim kurmayı hedefliyoruz. Bu heyecan ve rekabet dolu ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyor, basketbol severler için unutulmaz bir sezon olmasını temenni ediyorum.”

“Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de “EuroLeague, basketbolda rekabetin, heyecanın ve tutkunun en üst seviyede yaşandığı adreslerden biri. Visa olarak, EuroLeague’in resmi ödeme partnerliğimizi, 2025-2026 sezonunda Maximum Kart ile sahalara taşıyoruz. Bu sezon Türk bankacılığının öncülerinden İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum’un adını binlerce kişinin sahada, milyonlarca kişinin ise ekran başında takip edeceği bu prestijli turnuvada görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla hem dünyada hem de Türkiye’de birçok önemli spor organizasyonuna destek veriyor; güvenli ve hızlı ödeme çözümlerimizle taraftarların yalnızca oyunun heyecanına odaklanmasına katkı sağlıyoruz. Bu heyecanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bütün takımlara başarılar diliyoruz” dedi.


EuroLeague Basketbol Ticari İşler Direktörü Gawain Davies ise “Ortaklarımızın sinerji yaratarak EuroLeague’i büyütmek ve tanıtmak için yenilikçi yollar bulmalarını görmek çok etkileyici. Bu iş birliğinin, stratejik açıdan en önemli pazarlarımızdan biri olan Türkiye’de güçlü bir karşılık bulacağına inanıyoruz” diye konuştu. Maximum, spora verdiği destekle, farklı branşların bilinirliğinin artırılmasını, sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesini ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Maximum, EuroLeague’in Resmi Ödeme Partneri Visa ile ilk kez kart alacaklara ve mevcut kart sahiplerine yönelik özel kampanyalar ve etkinlikler de düzenleyecek.

EuroLeague 2025-2026 Sezonu

20 takımdan oluşan EuroLeague 2025-2026 sezonu, lig usulü formatında oynanacak ve toplam 38 hafta boyunca 380’i aşkın maç yapılacak. Sezon, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 17 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
EuroLeague 2025-2026 Final Four, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek. Yarı final maçları 22 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonluk kupası için final mücadelesi ise 24 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.
Türkiye’den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun yer alacağı etkinlik, basketbol severlere sezon boyunca üst düzey rekabetin yanı sıra unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

#Spor
#Basketbol
#sponsorluk
#euroleague
#iş bankası
#Spor Sponsorluğu
#Visa
#Maximum Kart
#Visa
#Maximum Kart
#Ekonomi
