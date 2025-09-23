Menü Kapat
Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün kısa vadeli döviz fazlası 6,6 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 796 milyon dolar, yükümlülükler 17 milyon dolar arttı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:33

finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı verilerini paylaştı. Raporda döviz varlıklarının değeri temmuzda 182 milyar 629 milyon dolar oldu. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara indi.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün kısa vadeli döviz fazlası 6,6 milyar dolar

Temmuz 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 519 milyon dolar, 984 milyon dolar, 767 milyon dolar, 381 milyon dolar ve 145 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak varlıklar 3 milyar 796 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün kısa vadeli döviz fazlası 6,6 milyar dolar

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları, türev ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 766 milyon dolar, 244 milyon dolar ve 26 milyon dolar artarken yurt dışından sağlanan krediler 1 milyar 20 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 17 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün kısa vadeli döviz fazlası 6,6 milyar dolar

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Temmuz 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2025 dönemine göre 528 milyon dolar azalırken uzun vadeli olanlar 554 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 851 milyon dolar artarken uzun vadeli krediler 1 milyar 104 milyon dolar azaldı. Temmuz 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 759 milyon dolar iken kısa vadeli yükümlülükler 131 milyar 106 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Reel sektörün kısa vadeli döviz fazlası 6,6 milyar dolar

FİRMALARIN NET DÖVİZ AÇIĞI 182,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşerek Haziran 2025 dönemine göre 2 milyar 240 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

