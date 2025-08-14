Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Metrobüs, otobüs ve ADARAY ulaşım ücretleri sabitlendi! Öğrenciler 5 TL'ye seyahat edecek

Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetini sunulduğu Sakarya'da toplu taşımada fiyatlar lise ve üniversite için 5 TL'ye sabitlendi. İlkokul ve ortaokul için ücretsiz ulaşım hizmetinin ise devam etmesi kararlaştırıldı. İşte güncellenen fiyatlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Metrobüs, otobüs ve ADARAY ulaşım ücretleri sabitlendi! Öğrenciler 5 TL'ye seyahat edecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:01

Türkiye’de öğrencilere en ucuz hizmeti sunan Sakarya Büyükşehir toplu ulaşım fiyatlarını güncelledi. 3 Haziran 2024 tarihinden bu yana ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım hizmeti sunuyordu. ’de alınan son kararla birlikte öğrencilere sunulan ulaşım ücreti belediye otobüsleri, ADARAY ve Hattı’nda geçerli olacak şekilde 5 TL’ye sabitlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ise ücretsiz ulaşım hizmetinin devam edeceği açıklandı. Aynı toplantıda konfor ve hızı bir araya getiren, bir süredir tamamen ücretsiz yolcu taşıyan metrobüslerin fiyat tarifesi de belirlendi.

Metrobüs, otobüs ve ADARAY ulaşım ücretleri sabitlendi! Öğrenciler 5 TL'ye seyahat edecek

SİVİLLER 10 LİRA, ÖĞRENCİ 5 LİRA

Bu çerçevede metrobüsler sivillere 10 TL, öğrencilere ise sabit fiyat olan 5 TL’den hizmet sunacak. Şu anda aktif olarak çalışan metrobüs sistemi okul sezonuna kadar ücretsiz hizmet sunmaya devam edecek. Alınan kararlar doğrultusunda ayrıca belediye otobüslerine ve özel halk otobüsleri tarifelerine yüzde 40 oranında, öğrenci servisi tarifesine ise yüzde 45 oranında güncelleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte bazı ulaşım tarifelerine güncellemeler yapılmıştır. Şehir içi ulaşıma hız ve konfor katacak metrobüs sistemimizin ise fiyat tarifesi belirlenmiştir. Belirlenen fiyat tarifelerinin geçerli olacak tarihler kısa zaman içerisinde kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı
Altın yükselişte! İşte 14 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları
ETİKETLER
#metrobüs
#ulaşım
#otobüs
#ukome
#Sakarya Büyükşehir
#Öğrenci İndirim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.