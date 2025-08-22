Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında görülmeye başladı. Mayıs ayında ortalama yüzde 52'lere kadar çıkan mevduat faiz oranı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 45-47 seviyelerine düştü. İşte 250 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği mevduat getirisi...
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL
Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutar: 258.227 TL
Net Kazanç: 8.227 TL
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL
Kâr Payı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 258.679 TL
Net Kazanç: 8.679 TL
Kâr Payı: %33,01
Vade Sonu Tutar: 255.969 TL
Net Kazanç: 5.969 TL
Faiz Oranı: %46,25
Vade Sonu Tutar: 258.363 TL
Net Kazanç: 8.363 TL
Faiz Oranı: %43,5
Vade Sonu Tutar: 257.866 TL
Net Kazanç: 7.866 TL
Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 257.685 TL
Net Kazanç: 7.685 TL
Kâr Payı: %43,36
Vade Sonu Tutar: 257.840 TL
Net Kazanç: 7.840 TL
Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 258.318 TL
Net Kazanç: 8.318 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 257.595 TL
Net Kazanç: 7.595 TL
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 257.142 TL
Net Kazanç: 7.142 TL
Faiz Oranı: %44
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL
Net Kazanç: 7.956 TL
Faiz Oranı: %39
Vade Sonu Tutar: 257.052 TL
Net Kazanç: 7.052 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL
Kâr Payı: %30
Vade Sonu Tutar: 255.425 TL
Net Kazanç: 5.425 TL
Faiz Oranı: %40
Vade Sonu Tutar: 257.233 TL
Net Kazanç: 7.233 TL
Faiz Oranı: %37
Vade Sonu Tutar: 256.690 TL
Net Kazanç: 6.690 TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL