Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

Birkaç ay öncesinde yüzde 50'nin üzerini test eden mevduat faizinde son günlerde oranlar baskılandı. 250 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde yapacağı değer kazancı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte en yüksek ve en düşük oranlar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 16:35
|
22.08.2025
22.08.2025
saat ikonu 16:46

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi tüm kredilerde ve faiz oranlarında görülmeye başladı. Mayıs ayında ortalama yüzde 52'lere kadar çıkan mevduat faiz oranı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 45-47 seviyelerine düştü. İşte 250 bin lirası olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği mevduat getirisi...

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

OKSİJEN HESAP – ODEABANK

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

VADELİ MEVDUAT HESABI – AKBANK

Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutar: 258.227 TL
Net Kazanç: 8.227 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

TURUNCU HESAP – ING

Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

GÜNLÜK HESAP – TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Kâr Payı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

VOV HESAP – ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
Net Kazanç: 8.860 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

ON PLUS – ON

Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 258.679 TL
Net Kazanç: 8.679 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

GÜMÜŞ KATILMA HESABI – VAKIF KATILIM

Kâr Payı: %33,01
Vade Sonu Tutar: 255.969 TL
Net Kazanç: 5.969 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP – QNB

Faiz Oranı: %46,25
Vade Sonu Tutar: 258.363 TL
Net Kazanç: 8.363 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

E-VADELİ MEVDUAT HESABI – GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Vade Sonu Tutar: 257.866 TL
Net Kazanç: 7.866 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

VADELİ MEVDUAT HESABI – ENPARA.COM

Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 257.685 TL
Net Kazanç: 7.685 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

AVANTAJLI HESAP – HAYAT FİNANS

Kâr Payı: %43,36
Vade Sonu Tutar: 257.840 TL
Net Kazanç: 7.840 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

MARİFETLİ HESAP – TEB

Faiz Oranı: %46
Vade Sonu Tutar: 258.318 TL
Net Kazanç: 8.318 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

KAPTAN HESAP – DENİZBANK

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

VADELİ MEVDUAT – GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 257.595 TL
Net Kazanç: 7.595 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

YENİ VADELİ TL MEVDUAT HESABI – İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 257.142 TL
Net Kazanç: 7.142 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

N KOLAY BONO – AKTİF BANK

Faiz Oranı: %44
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL
Net Kazanç: 7.956 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

VADELİ TL MEVDUAT HESABI – ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %39
Vade Sonu Tutar: 257.052 TL
Net Kazanç: 7.052 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

MODERN HESAP – HSBC

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

TL KATILMA HESABI – ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı: %30
Vade Sonu Tutar: 255.425 TL
Net Kazanç: 5.425 TL

GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI – ICBC TURKEY

Faiz Oranı: %40
Vade Sonu Tutar: 257.233 TL
Net Kazanç: 7.233 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

E-MEVDUAT HESABI – HALKBANK

Faiz Oranı: %37
Vade Sonu Tutar: 256.690 TL
Net Kazanç: 6.690 TL

Mevduat getirisinde oranlar değişti! İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar

E-GECE GÜNDÜZ HESABI – ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 258.499 TL
Net Kazanç: 8.499 TL

