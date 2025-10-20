Meyve suyu olacak elmalar görüntülendi: Döküntü haline geldiler, üreticiler üzgün

Kuraklık yaz meyvelerini vurduğu gibi sonbahar meyvelerini de vurdu. Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırasında yer alan Isparta'dan üzen haberler geldi.

YEMELİK ELMALAR BÜYÜYEMEDİ, MEYVE SUYU OLACAK

Beklenen seviye yağışlara ulaşılamamasıyla elmalar yeterli şekilde gelişemedi. Kaliteli bir olgunluğa erişemeyen elmalar döküntüye ayrılıp meyve suyu için götürülüyor.

KİLOSU 10-15 LİRADAN SATILIYOR

Üreticilerin bahçelerinden topladıkları sofralık satışa uygun olmayan elmalar, meyve suyu yapılması için alım merkezlerine götürerek kilogram fiyatı 10-15 lira arasında satılıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde döküntü elma toplama merkezi olan Mehmet Gökdayı, AA muhabirine, bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma rekoltesinde artış yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır meyve suyu yapılması için elma topladığını belirten Gökdayı, "İlçemizde döküntü elma rekoltemiz her yıl yaklaşık 10 bin ton civarındayken bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma sayımız arttı. Bu nedenle meyve suyu yapımı için topladığımız elmalarda artış var." diye konuştu.

Elmaların hijyenik bir biçimde toplanıp fabrikalara sevk edildiğini dile getiren Gökdayı, elmalardan meyve suyu konsantreleri üretildiğini ve üretilen konsantre meyve sularının iç pazar ve ihracata satıldığını ifade etti.