Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milli Hızlı Tren Gaziray güneş enerjisiyle üretiliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen güneş enerji santraline (GES) ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu: "Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi GES ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen güneş enerji santraline (GES) ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık olarak 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalıştıklarını bildiren Uraloğlu, bu kapsamda demir yollarında, elektrikli trenler, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini vurguladı. Tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümü için harekete geçtiklerine işaret eden Uraloğlu, demir yolu araç üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yeni bir dönemi başlattıklarını aktardı.

Milli Hızlı Tren Gaziray güneş enerjisiyle üretiliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

YILDA 3 MİLYON 350 BİN KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLECEK

Uraloğlu, bu çerçevede TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Milli Hızlı Tren Gaziray güneş enerjisiyle üretiliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

"Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demir yolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık bin 739 ton karbondioksit salımının da önüne geçeceğiz."

SİVAS'A 4 MİLYON 512 BİN KİLOVATSAATLİK GES GELİYOR

Uraloğlu, tren üretiminde başlattıkları yeşil enerji dönüşümünü, diğer bölge müdürlüklerinde de hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

Milli Hızlı Tren Gaziray güneş enerjisiyle üretiliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

"TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde, GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi GES ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu sayede yerleşkemizde tüketilen elektriğin tamamını, GES'den karşılamış olacağız. Sivas'ta hayata geçireceğimiz bu dev proje ile ekonomimize yıllık yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı
Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde
ETİKETLER
#güneş enerjisi
#sürdürülebilirlik
#enerji verimliliği
#demir yolu
#Türasaş
#Yeşil Enerji
#Elektrikli Tren
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.