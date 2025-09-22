Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 22 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 112.730 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2.63 oranında değer kaybı gerçekleşen Bitcoin'de iki hafta içerisinde fiyatlar yaklaşık 118.000 dolar seviyesinden 112.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin'in (BTC) 22 Eylül 2025 itibarıyla gördüğü en düşük seviyelerden biri olan 111.760 dolara gerilemesi, son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

ABD Merkez Bankası Fed'in geçtiğimiz hafta faiz indirimine gitmesi, büyük merkez bankalarının faiz kararları kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. Piyasalarda faiz artışı yaşanması halinde yatırımcının risk iştahı kaçıyor ve kendini daha güvenli varlıklara yönlendirip Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkış yapıyor. Bu da Bitcoin fiyatlarında düşüşüne neden olabiliyor.

Aynı zamanda piyasada balina olarak bilinen büyük kripto yatırımcıların ani şekilde satış yapması da Bitcoin fiyatlarında dengesizlik yaşanmasına sebep veriyor.