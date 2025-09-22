Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

Merkez Bankalarının faiz kararları, balina olarak tabir edilen büyük yatırımcıların ani satışları ve piyasalardaki faiz yükselişleri kripto para piyasasında dalgalanmaya neden oluyor. risk iştahı kaçan yatırımcılar kripto para piyasasından güvenli alanlara kendini atınca Bitcoin fiyatları son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. İşte detaylar...

Kripto para piyasasının amiral gemisi , 22 Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 112.730 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2.63 oranında değer kaybı gerçekleşen Bitcoin'de iki hafta içerisinde fiyatlar yaklaşık 118.000 dolar seviyesinden 112.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

Bitcoin'in (BTC) 22 Eylül 2025 itibarıyla gördüğü en düşük seviyelerden biri olan 111.760 dolara gerilemesi, son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

BITCOIN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

ABD Merkez Bankası 'in geçtiğimiz hafta indirimine gitmesi, büyük merkez bankalarının faiz kararları kripto para piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. Piyasalarda faiz artışı yaşanması halinde yatırımcının risk iştahı kaçıyor ve kendini daha güvenli varlıklara yönlendirip Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkış yapıyor. Bu da Bitcoin fiyatlarında düşüşüne neden olabiliyor.

Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

Aynı zamanda piyasada balina olarak bilinen büyük kripto yatırımcıların ani şekilde satış yapması da Bitcoin fiyatlarında dengesizlik yaşanmasına sebep veriyor.

Bitcoin yatırımcısını üzdü: İki haftanın en düşük seviyesinde

