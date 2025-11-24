Milyarlık hatalar sigorta kapsamından atılıyor! Artık fatura cebinizden çıkacak

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden bazıları, kurumsal poliçelerde yapay zeka (YZ) risklerine muafiyet getirilmesi için ABD'deki düzenleyici kurumlara başvuruda bulundu. Financial Times'ın haberine göre AIG, Great American ve WR Berkley gibi firmalar, şirketlerin yapay zeka araçlarını kullanmasından doğan yükümlülükleri kapsamayacak poliçeler sunma izni talep etti.

Haberde, iş dünyasının hızla yapay zeka sistemlerini benimsemesinin, bu teknolojinin yol açtığı ve literatürde "halüsinasyonlar" olarak bilinen, sonuçları maddi anlamda çok ağır olan hataların ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

“KARA KUTU” TEKNOLOJİ SİGORTALANMAYA KARŞI

WR Berkley'in, şirketlerin sattığı ürün veya hizmetlere dahil edilen yapay zekanın "gerçek veya iddia edilen her türlü kullanımını" kapsayan talepleri engellemek istediği bildirildi.

AIG, Illinois sigorta düzenleme kurumuna yaptığı başvuruda, üretken yapay zekanın “geniş kapsamlı bir teknoloji” olduğunu ve gelecekte tazminat taleplerine yol açabilecek olayların “zamanla artacağını” belirtti.

Şirket, üretken YZ'yi poliçe dışı tutmak için başvuru yapmış olsa da, "şu an için uygulama planının olmadığını" FT'ye aktardı. Muafiyetler için onay almak, AIG'ye söz konusu uygulamaları daha sonra hayata geçirme seçeneği tanıyacak.

Mosaic firmasının Avrupa sorumlusu Dennis Bertram, sigorta şirketlerinin "yapay zeka çıktılarının sigortalanamayacak kadar belirsiz olduğunu" düşündüklerini söyledi. "Burası tam bir kara kutu" diyen Bertram, Mosaic'in bazı yapay zeka destekli yazılımları kapsadığını, ancak OpenAI ChatGPT gibi büyük dil modellerinden (LLM) kaynaklanan riskleri sigortalamayı reddettiğini belirtti.

SORUMLULUK KİMDE?

Yapay zeka sigorta ve denetim alanında faaliyet gösteren bir girişim olan Artificial Intelligence Underwriting Company'nin kurucu ortağı Rajiv Dattani, "İşler ters gittiğinde kimin sorumlu olacağı belli değil" diyor.

Gerçek hayatta yaşanan örnekler, YZ sistemlerindeki hatalarda faturanın genellikle sohbet botunu kullanan işletmeye kesildiğini gösteriyor.

Örneğin, Virgin Money şirketinin sohbet botu, bir müşteriyi "virgin" kelimesini kullandığı için azarlayınca firma özür dilemek zorunda kalmıştı. Air Canada ise geçen yıl, sohbet botunun bir yolcuya var olmayan bir indirim uydurması üzerine mahkemelik olmuştu.