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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli maaşlarını yükseltecek teklif: Yüzde 3'e çıkarılması istendi

Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan, her 360 güne yüzde 2 aylık bağlama oranı kuralının değiştirilmesine yönelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 17:08

Türkiye’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Mevcut sistemde yıllık yüzde 2 olarak uygulanan aylık bağlanma oranının (ABO) yüzde 3’e çıkarılması için kanun teklifi verildi. Bu değişiklikle birlikte, sigortalıların emekli maaşında ciddi bir artış yaşanabilecek. Şu anki uygulamada 25 yıl çalışan bir kişi yüzde 50 aylık bağlanma oranına sahipken, teklifin yasalaşması durumunda bu oran yüzde 75’e çıkacak. Yani, uzun yıllar çalışan bir sigortalı, emeklilikte prime esas kazancının yarısı yerine üçte ikisinden fazlasını maaş olarak alabilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli maaşlarını yükseltecek teklif: Yüzde 3'e çıkarılması istendi

EMEKLİ MAAŞLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Aylık bağlanma oranındaki bu artış, özellikle uzun süre sigortalı olarak çalışan kişilerin maaşlarını olumlu yönde etkileyecek. Halen yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca her tam yıl için yüzde 2 olan bağlanma oranı, teklifin kabul edilmesiyle yüzde 3 olarak hesaplanacak.

Bu da demek oluyor ki; örneğin 30 yıl çalışmış bir kişi, mevcut sistemde yüzde 60 oranında emekli aylığı alırken, yeni sistemle bu oran yüzde 90’a kadar yükselebilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli maaşlarını yükseltecek teklif: Yüzde 3'e çıkarılması istendi

TEKLİF PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Emekliler açısından büyük bir gelir artışı anlamına gelen bu düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?
Memur emeklilik maaşı hesaplama için kullanılan formül: Ortalama aylık kazanç x Aylık bağlanma oranıdır. Örnek verecek olursak; 25 yıl memur olarak 2000 TL brüt ücretle çalışan birinin emekli aylığı 1000 TL olarak hesaplanır. Eğer 30 yıl çalışıldıysa o zaman emekli aylığı 1200 TL olur.
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#Ekonomi
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