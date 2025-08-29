Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Muhteşem Yedili para bastı: 143 milyar dolara ulaştılar

ABD borsalarının devleri yılın ikinci çeyreğinde rekor kâr açıkladı. Tesla dışında tüm şirketler yıllık bazda gelirini artırdı.

Muhteşem Yedili para bastı: 143 milyar dolara ulaştılar
ABD borsalarında “Muhteşem Yedili” olarak bilinen teknoloji devleri Nvidia, , , Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla yılın ikinci çeyreğinde toplam 143 milyar dolar net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 112,1 milyar dolar olan rakam, bu yıl yüzde 27,6 artış gösterdi.

tarafında da tablo parlak. Yedi şirketin toplam geliri 551,4 milyar dolara çıktı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 6,6 yükseliş anlamına geliyor.

EN ÇOK KAZANAN ALPHABET

İkinci çeyrekte en yüksek kârı 28,2 milyar dolarla Alphabet elde etti. Onu 27,2 milyar dolarla Microsoft, 26,4 milyar dolarla Nvidia ve 23,4 milyar dolarla Apple izledi. Meta 18,3 milyar dolar, Amazon 18,2 milyar dolar kâr açıklarken, Tesla 1,2 milyar dolarla listenin sonunda yer aldı.

Çeyreklik bazda en yüksek kâr artışı yüzde 186,6 ile Tesla’dan geldi. Nvidia yüzde 40,7, Meta yüzde 10,2, Amazon yüzde 6,1, Microsoft ise yüzde 5,5 büyüdü. Aynı dönemde Alphabet’in kârı yüzde 18,4, Apple’ınki ise yüzde 5,4 geriledi.

Yıllık karşılaştırmada ise en dikkat çekici artışı yüzde 59,2 ile Nvidia yaptı. Meta yüzde 36,2, Amazon yüzde 34,7, Microsoft yüzde 23,6, Alphabet yüzde 19,4 ve Apple yüzde 9,3 artış kaydetti. Yıllık bazda kârı düşen tek şirket ise Tesla oldu.

Muhteşem Yedili para bastı: 143 milyar dolara ulaştılar

GELİR LİDERİ AMAZON

Gelir tarafında zirvede 167,7 milyar dolarla Amazon yer aldı. Alphabet 96,4 milyar dolarla ikinci, Apple 94 milyar dolarla üçüncü sırada. Microsoft 76,4, Meta 47,5, Nvidia 46,7 ve Tesla 22,5 milyar dolar gelir elde etti.

Çeyreklik gelir artışında yüzde 16,3 ile Tesla öne çıktı. Tek gerileme yaşayan şirket ise yüzde 1,4’lük düşüşle Apple oldu.

YATIRIMLARDA META ATAĞI

Uzun vadeli yatırım harcamaları (CapEx) toplamda 96,8 milyar dolara ulaştı. En çok harcama yapan şirket 32,2 milyar dolarla Amazon olurken, onu 22,4 milyarla Alphabet ve 17,3 milyarla Meta izledi.

Artış oranlarına bakıldığında ise tablo farklı. Meta harcamalarını yüzde 118,8 artırarak zirveye oturdu. Nvidia yüzde 93,9, Amazon yüzde 82,7 artış kaydetti. Apple’ın yatırım harcamaları yüzde 60,9, Microsoft’unki yüzde 23,1, Tesla’nınki ise yüzde 5,4 yükseldi.

Muhteşem Yedili para bastı: 143 milyar dolara ulaştılar

HİSSE BAŞI KÂRDA META ÖNDE

Hisse başına kârda ilk sırada 7,3 dolarla Meta yer aldı. Microsoft 3,7, Alphabet 2,3, Amazon 1,7, Apple 1,57, Nvidia 1,1, Tesla ise 0,36 dolarla sıralandı.

Çeyrek bazında en büyük artış yüzde 176,9 ile Tesla’dan geldi. Nvidia yüzde 40,3, Meta yüzde 10,5, Amazon yüzde 5,6, Microsoft ise yüzde 5,5 artış kaydetti. Alphabet’in hisse başı kârı yüzde 18, Apple’ınki ise yüzde 4,8 geriledi.

