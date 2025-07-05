Ne arsa ne borsa: Giymediğiniz kıyafetleriniz yatırım aracı olabilir! İşte yeni nesil gelir kapısı

Bursa’da bir modacı sadece 1 kez giyilen gelinlik ve abiyeleri müşterilerden alıp onlar adına başka kişilere kiraya veriyor. Bu yöntemle kıyafetlerini geri veren müşteriler, her kiralama sonrası pay alarak adeta "emekli maaşı" gibi düzenli kazanç elde etmeye başladı. Hatta bu sayede birikim yapıp kendine "beşi bir yerde" alan da var, Mısır tatiline çıkan da.

Bursa’da yaşayan ve henüz 13 yaşındayken arkadaşlarına gömlek dikerek mesleğe adım atan Filiz Çekil, bugün Türkiye’nin dört bir yanından müşterisi olan başarılı bir modacı. Kursa gitmeden, tamamen kendi çabasıyla moda dünyasında yer edinen Çekil, pandemi döneminde başlattığı “kiralık kıyafet” modeliyle adeta çığır açtı.

KIYAFETLER TEKRAR KULLANILIYOR, SAHİPLERİNE GELİR SAĞLIYOR

Filiz Çekil’in geliştirdiği sistemde; daha önce diktiği gelinlik ve abiyeler, müşteriler tarafından kullanıldıktan sonra geri getiriliyor, kuru temizlemeden geçiriliyor ve kiraya veriliyor. Kazanılan gelirin yarısı kıyafetin sahibine, yarısı ise Çekil’e kalıyor. 30 bin TL’ye kiralanan bir abiyeden temizlik masrafı çıkarıldığında, kalan 28 bin TL’nin 14 bini kıyafetin sahibi kadına gidiyor. Bu sayede pek çok kadın düzenli gelir elde ediyor.

“BEŞİ BİR YERDE ALDI, MISIR TATİLİNE GİTTİ”

Kıyafet kiralamada elde edilen gelirler bazen tahminlerin de ötesine geçiyor. Çekil, bir müşterisinin üç abiye ve iki esvap diktirdiğini, bunları kullandıktan sonra kiraya verdiğini belirterek şu örneği paylaştı:

"Bu müşterim kendine iki tane beşi bir yerde aldı, sonrasında Mısır tatiline çıktı. Şimdi herkes aynı sistemle gelir elde etmek için bana kıyafet diktirmek istiyor."

MODA, EMEKLİ MAAŞINA DÖNÜŞTÜ

Kiralık kıyafet modeliyle birçok kadın, neredeyse emekli maaşı gibi düzenli bir gelir elde ediyor. “Şaka yollu ‘emekli maaşınızı gönderdim’ diyorum” diyen Çekil, bazı müşterilerinin 10-15 kıyafet birden kiraladığını, bazen şehir dışına bir araba dolusu kıyafet gönderdiğini belirtiyor. Dönemsel olarak yoğun ilgi gören parçalar bir sezon içinde kendi maliyetini amorti ediyor, ardından tekrar tekrar kazandırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MÜŞTERİ GELİYOR

Sadece Bursa değil, İstanbul, Ankara, Edirne gibi illerden de birçok müşteri, özel tasarımlar için Çekil’in yolunu tutuyor. Müşteriler, kıyafet dikim süresince otelde konaklıyor; düğün, nişan gibi organizasyonlardan sonra ise kıyafetler geri getirilip kiralama rafına konuluyor. Kiralama süreci yeniden başlıyor ve giysi, sahiplerine gelir getirmeye devam ediyor.

30 KIYAFETLİK DÜĞÜN SİPARİŞİ

Kıyafetlere özellikle düğün sezonunda büyük ilgi var. “Bir düğün için 30’a yakın kıyafet dikiyorum, sonra hepsi geri geliyor. Yenge, elti derken sayı artıyor. Bu hafta 30 kıyafeti teslim edeceğim. Ertesi gün geri geliyorlar, kuru temizleme yapılıp tekrar kiralık reyonuna konuluyor,” diyen Çekil, sistemin sürdürülebilirliğini bu sözlerle açıkladı.

HER BÜTÇEYE UYGUN, HER HİKÂYEYE ÖZEL

Satış fiyatları 50 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak bütçesi daha sınırlı olanlar için kiralama seçeneği oldukça cazip hale geliyor. Filiz Çekil, “Her keseye uygun kıyafet dikiyorum. Burada şahane modelleri uygun fiyatlarla giyme imkânı buluyorlar,” diyerek herkese hitap ettiğini vurguladı.