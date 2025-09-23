Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bu yıla ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini güncelledi. OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye çekti.

'nin "Ekonomik Görünüm, Eylül 2025 Ara Raporu" yayımlandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bu yıla ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti.

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

OECD, 2025 yılı için birçok ülkenin beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, 2026 için de ABD tarifelerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Raporda, yüksek gümrük tarifeleri, yavaşlayan net göçmen akışı ve federal hükümet iş gücündeki kesintiler nedeniyle ABD ekonomisindeki büyümenin sert bir şekilde yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Buna göre, ABD'de büyümenin 2024'teki yüzde 2,8'den 2025'te yüzde 1,8'e ve 2026'da yüzde 1,5'e düşmesi öngörülüyor.

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Çin ekonomisinde de benzer bir yavaşlama beklenirken, büyümenin 2025'te yüzde 4,9'dan 2026'da yüzde 4,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu yavaşlamada, artan tarifelerin etkisi ve mali desteğin azalması rol oynayacak.

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Raporda, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltildi. 2026 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,2'ye revize edildi.

