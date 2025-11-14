Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ordu'da işçi alımında aynı soy isimleri dikkat çekti! Bakanlık verilerle açıkladı

Ordu Şehir Hastanesi'ne güvenlik personeli alımında ortaya çıkan tabloda yer alan "Güney" soy isimlerinin bolluğu dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan "torpil" iddiaları sonrası çıkan tartışmalara Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Ordu'da işçi alımında aynı soy isimleri dikkat çekti! Bakanlık verilerle açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
20:53
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
21:16

'da kurası sırasında çıkan isimlerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. 12 Kasım'da yapılan Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şehir Hastanesi) silahsız güvenlik görevlisi işçi alımında aynı soy isimden 5 kişinin yer alması sonrası bazı iddialar ortaya atıldı.

Ordu'da işçi alımında aynı soy isimleri dikkat çekti! Bakanlık verilerle açıkladı

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SUÇ DUYURUSU: "YANILTICI BİLGİ"

Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki sürekli işçi alımı kurasına ilişkin iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirterek, kurayla ilgili sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Kasım'da yapılan sürekli işçi alımı kurası sonrası Ordu'da kura sonucu yerleşen adaylar üzerinden sosyal medyada kasıtlı biçimde dolaşıma sokulan asılsız iddialar hakkında açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Bakanlığın işçi alım süreçlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine tam uyumlu şekilde şeffaflık, denetlenebilirlik ve eşitlik esaslarına göre yürütüldüğü bildirilen açıklamada, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, sürekli işçi alımı başvurularının İŞKUR tarafından il ve meslek bazında alındığı, vatandaşların ikamet ettikleri ildeki sağlık tesislerini tercih ederek başvuru yaptığı ifade edildi.

Ordu'da işçi alımında aynı soy isimleri dikkat çekti! Bakanlık verilerle açıkladı

"TAMAMEN DOĞAL VE SIK KARŞILAŞILAN DURUM"

Aynı ilde yaşayan ve aynı soyadını taşıyan kişilerin aynı ilana başvurmasının tamamen doğal ve sık karşılaşılan bir durum olduğu, resmi kayıtların da bunu açıkça ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu ilinde TÜİK'in 2024 yılı soyadı istatistiklerine göre 'Güney' soyadı, 3 bin 483 kişi ile 17. sırada yer almaktadır. Sürekli işçi alımı kapsamında 500 kişilik asil kontenjan için İŞKUR'a başvuruda bulunanların 227'sinin 'Güney' soyadı taşıdığı tespit edilmiştir. Noter kurası neticesinde bunlardan 5'i güvenlik görevlisi, 1'i temizlik görevlisi olmak üzere toplam 6 kişi asil olarak yerleşmiştir. Bir il için yapılan kuraya, aynı ad, aynı soyadı taşıyan veya aynı aile mensubu adayların başvuruda bulunabileceği ve bunun önünde yasal olarak herhangi bir engel olmadığı, noter huzurunda yapılan kura sonucunda aynı soyada sahip veya akrabalık bağı olanların da rastlantısal olarak yerleşebileceği açıktır. Bu bilgiler, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, sosyal medya üzerinden yürütülen söz konusu iddialar asılsızdır, kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır."

Sağlık Bakanlığının, tüm personel alımı süreçlerinin şeffaflık, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir dayanağı olmadan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve bu suretle vatandaşımızın kamu kurumlarına olan güven ve itibar duygusunu zedeleyici bu ve benzeri paylaşımlarda bulunanlara ilişkin adli süreç gecikmeksizin başlatılarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

