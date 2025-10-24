Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Pegasus Hava Yolları, İzmir’den Barselona’ya direkt uçuş başlattı

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, 24 Ekim itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Barselona'ya direkt uçuşlara başlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 16:19
Pegasus Hava Yolları, İzmir’den Barselona’ya direkt uçuş başlattı

uçuş ağını güçlendiren , Adnan Menderes'ten Barselona'ya direkt seferlere başladı. Ege'nin incisini, İspanya'nın sanat ve kültür başkentine bağlayan bu yeni hat, yolculara büyük bir seyahat kolaylığı sunacak.

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, 24 Ekim itibarıyla İzmir ile Barselona arasında direkt uçuşlara başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’in iki önemli kıyı kenti arasında kurulacak bu yeni köprü, uygun fiyatlı ve konforlu seyahat imkânı sunarken, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları da güçlendirecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan uçuşlar pazartesi ve cuma günleri 10.55’te, Barselona Havalimanı’ndan ise aynı günler 14.30’da (27 Ekim’de kış tarifesine geçişle 13.30’da) yapılacak. 7 Aralık tarihinden itibaren pazar günleri de seferler gerçekleştirilecek. İzmir-Barcelona hattı için biletler, flypgs.com web sitesi, mobil uygulama ve yetkili satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidilmemesi konusunda uyardı
AJet’ten İspanya hamlesi: Ankara’dan Madrid ve Barselona’ya direkt seferler
ETİKETLER
#izmir
#avrupa
#turizm
#Pegasus Hava Yolları
#Akdeniz Fok
#Barselona
#Direkt Uçuş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.