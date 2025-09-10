Menü Kapat
Hava Durumu
26°
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Petrol fiyatlarında yeni tablo! 2025 ve 2026 tahminleri belli oldu

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek 2025 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 67,80 dolara revize etti. Rapora göre, yılın son çeyreğinde fiyatların 59 dolara gerilemesi beklenirken, 2026’da petrol fiyatlarının daha istikrarlı bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, ABD’nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

ABD Enformasyon İdaresi (EIA), “Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nu yayımladı. Raporda, dünya genelinde petrol stokları artsa da fiyatların öngörüldüğü kadar düşmediğine dikkat çekildi. Çin’in stratejik rezerv alımları ve OECD ülkelerinin stoklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, fiyatların dirençli kalmasında etkili faktörler olarak gösterildi.

2025 PETROL FİYATI TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

EIA, 2025 yılı için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatını 67,80 dolar olarak öngördü. Bu rakam, bir önceki rapordaki 67,22 dolar tahmininin üzerinde.
Batı Teksas türü (WTI) için ise ortalama fiyat tahmini 64,16 dolar olarak güncellendi. Geçen ay bu beklenti 63,58 dolardı.

Petrol fiyatlarında yeni tablo! 2025 ve 2026 tahminleri belli oldu

YIL SONUNDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Raporda, yaz aylarının ardından talebin azalması ve küresel arzın artmasıyla fiyatların yılın son çeyreğinde 59 dolar seviyesine gerileyeceği belirtildi. 2026’nın ilkbaharında ise fiyatların 49 dolara kadar düşmesi öngörülüyor. Buna karşılık, düşük fiyatların OPEC+ ve diğer üretici ülkeleri üretimi kısmaya yöneltebileceği, bu nedenle 2026’nın ilerleyen dönemlerinde stok artışlarının yavaşlayabileceği ifade edildi.

2026 TAHMİNİ SABİT KALDI

EIA, 2026 yılı için Brent petrolün ortalama fiyatını 51,43 dolar, WTI için ise 47,77 dolar seviyesinde korudu. Raporda, Rusya–Ukrayna savaşı, olası yeni yaptırımlar ve ABD’nin ticaret müzakerelerinin arz-talep dengesi üzerinde risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Petrol fiyatlarında yeni tablo! 2025 ve 2026 tahminleri belli oldu

ABD PETROL ÜRETİMİ ARTIYOR

ABD’nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam geçen yıl 13 milyon 230 bin varil seviyesindeydi. Gelecek yıl ise üretimin 13 milyon 300 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Küresel ölçekte ise bu yıl petrol arzının günlük ortalama 105,54 milyon varil, tüketimin ise 103,81 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. 2026 yılında ise arzın 106,64 milyon varile, tüketimin ise 105,09 milyon varile çıkması bekleniyor.

