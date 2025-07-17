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 | Bengü Sarıkuş

Petrol yeniden yükselişte

Petrol fiyatları son günlerde yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Bu hareketin arkasında hem olumlu ekonomik gelişmeler hem de teknik göstergelerdeki güçlenme yatıyor. Brent tipi ham petrol, uluslararası piyasalarda yüzde 0,35 değer kazanarak varil başına 68,76 dolara kadar yükseldi.

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Petrol yeniden yükselişte
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:50

Fiyatlardaki bu artışın en büyük itici gücü, ABD’deki ham petrol stoklarında beklenenin çok üzerinde yaşanan düşüş oldu. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 552 bin varil azalış beklerken, gerçek rakam 3,9 milyon varillik bir düşüş olarak açıklandı. Bu da rafineri faaliyetlerinde artışa ve arzda sıkılaşmaya işaret ediyor. Stratas Advisors Başkanı John Paisie’ye göre, rafinaj sektöründeki kârlılığın sürmesi ve bazı bölgelerdeki ürün fiyat farklarının korunması da yükselişi destekliyor.

Petrol yeniden yükselişte

YAKIT STOKLARI FREN ETKİSİ YARATIYOR

Ancak işler tamamen toz pembe değil. Benzin ve dizel stoklarında görülen beklenmedik artışlar, talepte bir yavaşlama olabileceğine dair sinyaller veriyor. Bu durum, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor. Teknik analizlere göre Brent petrol, 68,91 dolarlık direnci geçerse 69,66 doları test edebilir. Öte yandan, fiyatın 67,33 doların altına sarkması hâlinde 63,99 dolara kadar bir geri çekilme riski bulunuyor.

Petrol yeniden yükselişte

TİCARET GELİŞMELERİ PİYASAYI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yapay zekâ çipi ihracat kısıtlamalarını gevşetmesi ve Endonezya ile Hindistan’la yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığını duyurması, piyasalarda pozitif bir hava yarattı. Öte yandan, Çin’in haziran ayında ham petrol üretimini %8,5 artırması da tarafındaki endişelerin biraz olsun yatışmasını sağladı.

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#petrol fiyatları
#talep
#yapay-zeka
#Abd Petrol Stokları
#Rafinaj
#Teknik Analiz
#Ekonomi
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