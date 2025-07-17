Petrol yeniden yükselişte

Fiyatlardaki bu artışın en büyük itici gücü, ABD’deki ham petrol stoklarında beklenenin çok üzerinde yaşanan düşüş oldu. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 552 bin varil azalış beklerken, gerçek rakam 3,9 milyon varillik bir düşüş olarak açıklandı. Bu da rafineri faaliyetlerinde artışa ve arzda sıkılaşmaya işaret ediyor. Stratas Advisors Başkanı John Paisie’ye göre, rafinaj sektöründeki kârlılığın sürmesi ve bazı bölgelerdeki ürün fiyat farklarının korunması da yükselişi destekliyor.

YAKIT STOKLARI FREN ETKİSİ YARATIYOR

Ancak işler tamamen toz pembe değil. Benzin ve dizel stoklarında görülen beklenmedik artışlar, talepte bir yavaşlama olabileceğine dair sinyaller veriyor. Bu durum, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor. Teknik analizlere göre Brent petrol, 68,91 dolarlık direnci geçerse 69,66 doları test edebilir. Öte yandan, fiyatın 67,33 doların altına sarkması hâlinde 63,99 dolara kadar bir geri çekilme riski bulunuyor.

TİCARET GELİŞMELERİ PİYASAYI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yapay zekâ çipi ihracat kısıtlamalarını gevşetmesi ve Endonezya ile Hindistan’la yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığını duyurması, piyasalarda pozitif bir hava yarattı. Öte yandan, Çin’in haziran ayında ham petrol üretimini %8,5 artırması da talep tarafındaki endişelerin biraz olsun yatışmasını sağladı.