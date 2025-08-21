Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu

S&P 500 Endeksi çarşamba günü üst üste dördüncü kez gerilerken, Nasdaq Endeksi açılış öncesinde yüzde 1,8 düşüş gördü. Hafta başından bu yana toplam kayıp yüzde 7’ye ulaştı. Böylece nisan ayından bu yana en sert satış dalgası kayıtlara geçti.

NVİDİA, INTEL VE PALANTİR DE ETKİLENDİ

Piyasalardaki düşüşün en büyük sebeplerinden biri, yapay zekâ şirketlerinin aşırı değerli olduğu yönündeki görüşler. 4 trilyon dolar piyasa değerine sahip Nvidia, çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 3,3 düştü. Hisseler gün içinde toparlansa da şirket pazartesiden bu yana toplamda yüzde 4’e yakın değer kaybetti.

Savunma ve veri analitiği şirketi Palantir’in hisseleri gün içinde yüzde 6 geriledi; altı gün içinde toplam kayıp beşte bire ulaştı. Çip üreticisi Intel’de kayıp yüzde 7’yi aştı. İngiliz Arm hisseleri ise çarşamba günü yüzde 3,6 düştü.

MIT RAPORU PİYASAYI SARSTI

Düşüşün arkasında dikkat çekici bir rapor da var. MIT araştırmacılarının yayımladığı çalışmada, kurumsal yapay zekâ projelerinin yüzde 95’inin işletmelere şu ana kadar “sıfır getiri” sağladığı ileri sürüldü. Bu bulgu, yatırımcıların güvenini zayıflatırken, piyasalarda panik havası oluşturdu.

“FAZLA HEYECAN VAR” UYARISI

OpenAI CEO’su Sam Altman da geçtiğimiz günlerde bazı yatırımcıların yapay zekâya “fazla kapıldığını” söylemişti. Uzmanlara göre, bu açıklamalar da satış baskısını artırdı.

UBS Amerika Yatırımları İdari Direktörü Ulrike Hoffmann-Burchardi ise yatırımcıları aşırı endişeye kapılmamaları konusunda uyardı. Hoffmann-Burchardi, “Kısa vadeli oynaklık şaşırtıcı değil. Ancak teknoloji şirketlerinin kâr artışları güçlü ve yapay zekâ uygulamalarını ticarileştirme konusunda ilerleme kaydediyorlar” dedi.