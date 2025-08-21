Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu

ABD borsalarında son günlerde ciddi bir dalgalanma yaşanıyor. Yapay zekâ hisselerine dair balon endişeleri yatırımcıları sert satışa yönlendirdi.

Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:40

S&P 500 Endeksi çarşamba günü üst üste dördüncü kez gerilerken, Endeksi açılış öncesinde yüzde 1,8 düşüş gördü. Hafta başından bu yana toplam kayıp yüzde 7'ye ulaştı. Böylece nisan ayından bu yana en sert satış dalgası kayıtlara geçti.

NVİDİA, INTEL VE PALANTİR DE ETKİLENDİ

Piyasalardaki düşüşün en büyük sebeplerinden biri, yapay zekâ şirketlerinin aşırı değerli olduğu yönündeki görüşler. 4 trilyon dolar piyasa değerine sahip Nvidia, çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 3,3 düştü. Hisseler gün içinde toparlansa da şirket pazartesiden bu yana toplamda yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Savunma ve veri analitiği şirketi Palantir'in hisseleri gün içinde yüzde 6 geriledi; altı gün içinde toplam kayıp beşte bire ulaştı. Çip üreticisi Intel'de kayıp yüzde 7'yi aştı. İngiliz Arm hisseleri ise çarşamba günü yüzde 3,6 düştü.

Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu

MIT RAPORU PİYASAYI SARSTI

Düşüşün arkasında dikkat çekici bir rapor da var. MIT araştırmacılarının yayımladığı çalışmada, kurumsal yapay zekâ projelerinin yüzde 95'inin işletmelere şu ana kadar "sıfır getiri" sağladığı ileri sürüldü. Bu bulgu, yatırımcıların güvenini zayıflatırken, piyasalarda panik havası oluşturdu.

Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu

"FAZLA HEYECAN VAR" UYARISI

OpenAI CEO'su Sam Altman da geçtiğimiz günlerde bazı yatırımcıların yapay zekâya "fazla kapıldığını" söylemişti. Uzmanlara göre, bu açıklamalar da satış baskısını artırdı.

Piyasalar bir anda karıştı: 1 trilyon dolar buhar oldu

UBS Amerika Yatırımları İdari Direktörü Ulrike Hoffmann-Burchardi ise yatırımcıları aşırı endişeye kapılmamaları konusunda uyardı. Hoffmann-Burchardi, "Kısa vadeli oynaklık şaşırtıcı değil. Ancak teknoloji şirketlerinin kâr artışları güçlü ve yapay zekâ uygulamalarını ticarileştirme konusunda ilerleme kaydediyorlar" dedi.

IMF’nin eski baş ekonomistinden Bitcoin itirafı
Trump neyin peşinde? Samsung'dan hisse alacak
ETİKETLER
#yapay zeka
#mit
#nvıdıa
#Nasdaq
#Intel Tabanlı Mac
#S&p 500
#Palantir
#Ekonomi
