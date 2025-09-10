Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Portekiz'den Türkiye'ye 75 milyar dolarlık yatırım çağrısı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye–Portekiz ekonomik ilişkilerine yönelik yeni gelişmeyi duyurdu. Portekiz’in 75 milyar dolarlık altyapı yatırımlarında Türk firmalarının aktif rol alması bekleniyor.

Portekiz'den Türkiye'ye 75 milyar dolarlık yatırım çağrısı
10.09.2025
10.09.2025
Bakanlığı, Türkiye–Portekiz ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Portekiz ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi. Açıklamaya göre, 2024 yılında önemli ölçüde artış göstererek 3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin, 2025 yılında 3,5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve farklı sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Portekiz'den Türkiye'ye 75 milyar dolarlık yatırım çağrısı

75 MİLYAR DOLARLIK PROJEDE AKTİF ROL ÇAĞRISI

Portekiz hükümetinin önümüzdeki yıllarda hayata geçireceği yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme projelerinde Türk firmalarının aktif rol üstlenmesi beklendiği vurgulandı.

Portekiz'den Türkiye'ye 75 milyar dolarlık yatırım çağrısı

Küresel projelerde elde ettiği tecrübe ve kapasiteyle öne çıkan Türk müteahhitlik sektörü, bu yıl ekim ayında Portekiz’e düzenlenecek iş heyeti programıyla yeni fırsatları değerlendirecek. Ayrıca, 2026 yılının başında Türkiye ve Portekiz arasında bakanlar düzeyinde JETCO Toplantısı yapılacağı açıklandı.

Portekiz'den Türkiye'ye 75 milyar dolarlık yatırım çağrısı

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bakan Bolat, görüşmede Türk iş dünyasının Portekiz ve Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına dikkat çekerken, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki fırsatlara da işaret etti. Türkiye’nin Portekiz ile siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanındaki ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğu ifade edildi.

